【歐洲經濟】歐央行委員指市場低估通脹　料下月再加息0.5厘

市場一直預期環球央行的鷹派取態會在今年改變，但隨著通脹回落速度放緩，多國均表示會繼續加息。歐洲央行執委會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）認為投資者有可能低估通脹的持續時間，以及控制通脹所需的措施，指下個月加息0.5厘是必要的。



施納貝爾認為央行距離宣告控制通脹勝利還有很遙遠路程，指基礎價格壓力和薪資成長加快仍然持續。而且事實證明，經濟對加息的反應比之前幾次更弱，央行可能不得不採取更有力行動。



歐洲央行早前公布議息結果後，已表明3月很大機會再加息0.5厘，但被問到經濟學家和投資者對歐洲央行利率將停在3.5厘的看法是否合理時，她暗示這可能過於樂觀，指通脹的持續時間最終有可能超過金融市場當前預期。



施納貝爾是歐洲央行執行委員會中較為鷹派的成員之一。

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編輯：葉志偉