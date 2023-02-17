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【歐洲經濟】歐央行委員指市場低估通脹　料下月再加息0.5厘

宏觀解讀 18:17 2023/02/17

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市場一直預期環球央行的鷹派取態會在今年改變，但隨著通脹回落速度放緩，多國均表示會繼續加息。歐洲央行執委會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）認為投資者有可能低估通脹的持續時間，以及控制通脹所需的措施，指下個月加息0.5厘是必要的。

施納貝爾認為央行距離宣告控制通脹勝利還有很遙遠路程，指基礎價格壓力和薪資成長加快仍然持續。而且事實證明，經濟對加息的反應比之前幾次更弱，央行可能不得不採取更有力行動。

歐洲央行早前公布議息結果後，已表明3月很大機會再加息0.5厘，但被問到經濟學家和投資者對歐洲央行利率將停在3.5厘的看法是否合理時，她暗示這可能過於樂觀，指通脹的持續時間最終有可能超過金融市場當前預期。

施納貝爾是歐洲央行執行委員會中較為鷹派的成員之一。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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編輯：葉志偉

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