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【銀行貸款】金管局：上月本港貸款需求好轉　企業投資意欲改善

宏觀解讀 18:16 2023/02/17

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【銀行貸款】金管局：上月本港貸款需求好轉　企業投資意欲改善

金管局數據顯示，去年香港銀行業總貸款量按年跌3%，是2003年以來首次錄得下跌，當中貿易融資按年跌13.5%，在境外使用的貸款跌10.2%，在本地使用的貸款則升0.9%。去年香港銀行業特定分類貸款比率1.38%，內地特定分類貸款比率2.21%，按年分別升0.5個百分點、1.35個百分點。

特定分類貸款比率上升主要是內房相關企業

金管局副總裁阮國恒表示，特定分類貸款比率上升動力主要是內房相關企業，但這比率水平是監管預期之內，且亦非歷史高位。內地特定分類貸款比率情況亦符合監管預期，目前相關貸款未有集中於特定銀行或企業，認為風險可控。

他又指，上月本港貸款需求好轉，企業投資意欲改善，冀隨通關實現、經濟活動回升，可助銀行業貸款年內發展。

此外，金管局數據顯示，去年香港銀行業稅前營運利潤按年增19.3%。去年銀行業淨息差1.31%，按年增33個基點。第4季流動性覆蓋比率162.3%，按年增10.4個百分點。

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記者：胡學能

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