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【MPF】MPF首兩個月暫反彈5% 人均賺1.2萬元

股市 06:34 2023/02/19

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強積金終止3連升，2月份倒跌0.8%。

打工仔注意！強積金（MPF）連升3個月恐斷䌫，據晨星的最新統計，2月份MPF暫時微跌0.82%。尚幸受惠1月MPF開紅盤效應，令首兩個月至今的MPF平均回報仍勁升5.27%。

中港股票月內變大輸家

如以去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，成員平均帳戶累積供款約22.98萬元計，業界由此推斷，年初至今MPF帶挈在職者共賺約550億元，人均多賺逾1.2萬元，較財爺去年派錢1萬元多。

晨星綜觀23類基金，1月表現最勁的中港股票，可惜2月乏力，本月至今港股MPF倒跌3.2%；排尾二的中國及大中華股票亦下滑2.5%，大幅跑輸整體負回報0.82%，市料受中美關係緊張影響；復添領匯 （00823） 世紀供股、以致港滙轉弱引致走資逾百億等負面消息夾擊，疊加美息尚未見頂等內外衝擊所累。幸而截至周二（2月14日）為止，年初至今港股MPF仍勁彈逾7%，中國及大中華股票更急漲8.3%。

歐洲股票勁升10%亮麗 美股上揚8.8%

今年以來升幅最多是歐洲股票，狂飇逾10%；美股亦上揚8.8%。

檢視市面400多隻基金，晨星指今年的冠亞軍基金由宏利 （00945） 包辦，冠軍產品是宏利環球精選計劃歐洲股票基金，上漲14%；第2大表現最好是北美股票基金，升12%；中國人壽樂休閒環球股票基金升11%而打入三甲榜；雲鋒金融 （00376） 擁有的萬全強積金、其歐洲股票、以及AMTD景順歐洲股票，皆錄得10%升幅而位列5強。

反觀，敬陪末席是宏利的康健護理基金，跌0.95%；永明綜合計劃及基本計劃下兩隻保守投資組合，市料主要涉足定存等低風險工具，竟呈負回報約0.1%。

專家籲採股債均衡策略 看好通關消費改善利復甦

此外，值得一提，積金評級指1月份MPF急升6.12%，為MPF史上最好的開局，令總額至逾1.12萬億元，人均帳戶結餘驟增至24.52萬元。晨星指2月上半月整體回報呈負數0.82%，意味上班族共輸92億元，或人均轉蝕2000元。

然而，專家建議供款人宜採股債均衡布局，冀分散風險，晨星指年內環球股票暫升8%、環球債券升近2%。

MPF顧問商GUM（前稱駿隆） 策略及分析師雲天輝認為，隨着中港全面通關，消費氣氛將改善；美國通脹持續降溫及加息步伐有望放緩，有助經濟復甦，遂對第一季強積金的投資成績偏向樂觀。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

港股 供股 中國人壽（02628） 永明金融 雲鋒金融（00376） 領展房產基金（00823） 宏利金融－S（00945） 通脹 基金 債券
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