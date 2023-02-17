  • 20°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】MPF首兩個月反彈5% 人均賺1.2萬元

18:28 2023/02/17

分享：

分享：

強積金終止3連升，2月份倒跌0.8%。

打工仔注意！強積金（MPF）連升3個月終斷䌫，據晨星的最新統計，2月份MPF微跌0.82%。尚幸受惠1月MPF開紅盤效應，令首兩個月MPF平均回報仍勁升5.27%。

中港股票２月慘變大輸家　中美氣球風波續發酵

如以去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，成員平均帳戶累積供款約22.98萬元計，業界由此推斷，年初至今MPF帶挈在職者共賺約550億元，人均多賺逾1.2萬元，較財爺去年派錢1萬元多。

晨星綜觀23類基金，1月表現最勁的中港股票，可惜2月慘變大輸家，本月港股MPF倒跌3.2%；排尾2的中國及大中華股票亦下滑2.5%，大幅跑輸整體負回報0.82%，市料主要受「氣球風波」的政治市，累中美關係緊張；復添領匯（00823）世紀供股、以致港滙轉弱引致走資逾百億等負面消息夾擊，疊加美息尚未見頂等內外衝擊所累。幸而截至本周二（2月14日）為止，年初至今港股MPF仍勁彈逾7%，中國及大中華股票更急漲8.3%。

歐洲股票勁升10%亮麗 美股上揚8.8%跑贏中港股票

縱使不少名嘴預測今年「東升西降」，但MPF暫未出現一面倒的單邊市，因今年升幅最多是歐洲股票，狂飇逾10%；美股亦上揚8.8%，跑贏中港股票。

檢視市面400多隻基金，晨星指今年的冠亞軍基金由宏利（00945）包辦，冠軍產品是宏利環球精選計劃歐洲股票基金，上漲14%；第2大表現最好是北美股票基金，升12%；中國人壽樂休閒環球股票基金升11%而打入三甲榜；雲鋒金融（00376）擁有的萬全強積金、其歐洲股票、以及AMTD景順歐洲股票，皆錄得10%升幅而位列5強。

反觀，敬陪末席是宏利的康健護理基金，跌0.95%；另一包尾大幡是永明綜合計劃及基本計劃下兩隻保守投資組合，市料主要涉足定存等低風險工具，竟呈負回報約0.1%。

專家籲採股債均衡策略 看好通關消費改善利復甦

此外，值得一提，積金評級指1月份MPF急升6.12%，為MPF史上最好的開局，令總額至逾1.12萬億元，人均帳戶結餘驟增至24.52萬元。奈可晨星指2月上半月整體回報呈負數0.82%，意味上班族共輸92億元，或人均轉蝕2000元。

然而，專家建議供款人宜採股債均衡布局，冀分散風險，晨星指今年環球股票升8%、環球債券升近2%。

MPF顧問商GUM（前稱駿隆） 策略及分析師雲天輝認為，隨着中港全面通關，消費氣氛將改善；美國通脹持續降溫及加息步伐有望放緩，有助經濟復甦，遂對第一季強積金的投資成績偏向樂觀。

【退休積滿Fund】強積金回報飆3倍   3步策略超易做到 

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】強積金回報飆3倍 3步策略超易做到 立即收看

相關文章：【強積金MPF】OnePlatform MPF綜合指數1月升6%

相關文章：【強積金】交銀信託MPF新增北美股票成份基金

相關文章：【MPF】積金評級：1月強積金投資回報6.1%　打工仔平均帳戶結餘增15,000元

相關文章：【MPF】恒指公司：與強積金服務商探討追蹤滬深港中國企業指數的產品

相關文章：【MPF】積金局劉麥嘉軒：截至去年9月「懶人基金」帳戶按年升一成　29歲及以下成員佔逾三成

 

特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

供股 中國人壽（02628） 永明金融 雲鋒金融（00376） 領展房產基金（00823） 宏利金融－S（00945） 通脹 基金 債券 走資

下一篇文章

【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘 渣打恒生無懼走資百億照減息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存最高4.2厘　跌市穩袋12萬元利息
【港元定存】1年港元定存最高4.2厘　跌市穩袋12萬元利息
【迎接兔年】Google Trends、Google相簿等多項功能　引入兔年主題設計
【迎接兔年】Google Trends、Google相簿等多項功能　引入兔年主題設計
【港元定存】港銀減息潮中推快閃優惠 匯立情人節港元定存13.14厘極速爆額
【港元定存】港銀減息潮中推快閃優惠 匯立情人節港元定存13.14厘極速爆額
【港元定存】3個月港元定存爆6厘破頂息 高息王實際賺息邊間港銀最多？
【港元定存】3個月港元定存爆6厘破頂息 高息王實際賺息邊間港銀最多？
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【香港經濟】中銀香港提高本港今年GDP預測 由2.8%上調至3.3%
【香港經濟】中銀香港提高本港今年GDP預測 由2.8%上調至3.3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款