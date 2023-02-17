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Mercedes-Benz宣佈年度收益為205億歐元 指今年收益會降低 回購約40億歐元的股票

股樓投資 18:41 2023/02/17

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梅斯特斯平治 Mercedes-Benz (MBG.F)周五表示，其年度收益為205億歐元（約171億港元），超過了分析師的預期，亦警告，指由於經濟的不確定性，今年的收益會降低。第四季度的收益為54億歐元，高於Refinitiv調查的分析師估計的50億歐元。

平治指歐洲市場的訂單低迷，中國市場的銷售由於第四季度的Covid-19限制而不溫不火，又說美國的需求仍然強勁。

【職場趣聞】00後同事畀阿媽逼住要辭職 因為人工唔過2萬？【下一頁

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高端汽車的銷售在2022年出現了特別強勁的增長，並幫助汽車製造商克服了成本的上升，預計2023年銷售將略有上升，但預測2023年汽車部門的調整後銷售回報率將下降至12%至14%，集團盈利略低於去年。FactSet調查的分析師預測該季度營收為384.4億歐元，利潤為37.3億歐元，息稅前利潤為51.4億歐元。

它提議派發每股5.20歐元的股息，高於去年的5歐元，總支付額為56億歐元，同時承諾會在2025年前回購約40億歐元的股票，報告稱其工業業務調整後的自由現金流為92.9億歐元，比去年下降8%。

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責任編輯：張瑋婷

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