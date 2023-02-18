【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬

▲ 本周恒生及渣打齊削港元定存息。

港滙轉弱，拆息轉升，但港銀仍普遍減港元定期存款息，高息榜中，1年期長息王是招商永隆的4.1厘，以起存額500萬元計，全期穩袋20.5萬元利息。其次是華僑永亨、大眾銀行及創興齊為4厘；信銀國際及東亞 （00023） 為3.95厘。

至於半年期更罕現三冠王，東亞、創興及招商永隆齊為3.8厘。

3個月期榜首仍以平安壹賬通的6厘稱王，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，首8.8萬元定存可享6厘年利率（當中已包括基本利率以及額外利率），期滿後即賺取利息1,280元。緊接其後是花旗的4.88厘，唯一的改動是富邦新推4厘息而重返三甲列。

其他存息計劃：

南商13個月4.08厘

富邦3個月4厘

華僑永亨288天年息3.88厘

大新半年、9個月及1年的3.7厘

工銀亞洲1年期3.65厘

大眾財務7個月年息3.65厘

創興3個月3.4厘

信銀國際3個月3.3厘

花旗1年3.25厘

建行亞洲半年及1年3厘

上商半年期2.98厘

招商永隆1個月2.05厘

星展1個月1.8厘

1個月以滙豐（HSBC）旗下「交易薈」的10厘居首，但須成功完成股票獎勵計劃等附帶條件。

4大行高息定存：

3個月：中銀香港及滙豐皆報3.2厘

半年期：滙豐3.5厘，渣打3.4厘，恒生3.29厘

1年期：滙豐3.8厘，渣打3.6厘，恒生3.2厘

恒生自今年以來已第5度減息，恒生回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上設立12個月港元定期存款，特優年利率為3.1厘。

虛擬銀行高息定存：

半年期：livi bank 3.6厘

1年期：livi bank3.8厘，富融（Fusion Bank）3厘，天星3.1厘、滙立（WeLab Bank）3.3厘、眾安（ZA Bank）3.31厘。順帶一提，富融向推薦好友開戶獲6厘加息券。

特惠息多新春限定 中銀7天年息18厘 月底截止

另外，新春限定高息陸續於2月底到期，例如冠絕全城的高息王︰中銀香港7天享18厘，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利市，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元或以上，開立「特優定期存款（電子利市）」，以上限10萬元計，速賺345元利息；每名合資格客戶於上述推廣期內只可享受此優惠一次，而這超高息於2月28日截止。

同樣，Mox Bank提供1個月年息10厘，也於2月底屆滿。新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月定存，即享有額外9.7厘年利率；連同0.3厘基本年利率，新客戶可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元。

中港通關港次季經濟料較大起色 存息有望止跌

展望後市，專家料第二季本港經濟開始有較大起色，業界高息吸存貸款才有較好出路，遂料臨近下月底首季的季結，存息有望止跌轉升。

中銀香港剛提高本港今年GDP預測0.5個百分點，該行指，由於內地與香港通關的進程較預期理想，且內地經濟前景向好，這將有利於香港經濟復甦。但與此同時，本港的外貿於短期內仍然受壓，且聯儲局的加息進程仍有不確定性，亦會為本港經濟前景帶來一定的挑戰。綜上所述，將本港今年的 GDP增長預測從 2.8%上調至 3.3%。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，受惠於內地重新開放，香港經濟今年可望恢復增長，首季或按年增長1.4%，第二季或加快至1.8%，第三季增長或達5.8%，第四季增長可能回順至2.8%。2023年全年實質經濟增長預測為3%，2024年預測為3.4%。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君