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【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘 渣打恒生無懼走資百億照減息

18:09 2023/02/17

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本周恒生及渣打齊削港元定存息。

港滙轉弱，拆息轉升，金管局今年兩度入市共接錢逾190億元，但13間大小港銀無懼走資百億，仍照減港元定期存款息，包括渣打香港（02888）削半年及1年0.2厘，新息率半年報3.4厘、1年是3.6厘；恒生（00011）調低半年期0.1厘至3.29厘，1年期削低0.1厘至3.2厘。

小米（01810）旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank）狠削3個月或以上年息0.4厘，目前半年及1年僅3.1厘；大眾財務全面降息0.1厘，7個月年息為3.65厘；創興減3個月0.1厘、至3.4厘；信銀國際減3個月0.15厘、新報3.3厘；上商撤半年期3厘息、僅2.98厘。招商永隆向1個月短存埋手，減0.15厘至2.05厘；華僑永亨取消4厘息，把288天年息下調0.3厘、至3.88厘。

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●4行逆市加存息  花旗1年3.25厘 富邦3個月重見4厘

工銀亞洲一周連兩連降，更撤4厘息，目前最高息只是1年的3.65厘；大新（02356）3連減，把4厘息下架，當前最高是半年、9個月及1年的3.7厘；星展亦兩連減，取消1個月兩厘，只得1.8厘；建行亞洲更3連減，現時半年及1年只險守3厘。

相反，另有4行逆市加，花旗連續兩周全面加息，當中1年微升0.06厘至3.25厘。平保（02318）牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）勁加1個月年息1厘至2.5厘；富邦重推3個月4厘息，南商調升13個月年息0.18厘，至4.08厘。

至於大眾銀行及交銀香港則加完又減。

●1年期高息榜執位 招商永隆4.1厘  存500萬全期袋息20.5萬

正因逾10多間銀行調整存息，本周的高息榜再驟變，當中1年期大執位，基於工銀亞洲累計劈息0.55厘，至僅得3.65厘。現時1年期的長息王是招商永隆的4.1厘，以起存額500萬元計，全期穩袋20萬5千元利息。其次是華僑永亨、大眾銀行及創興齊為4厘；險勝信銀國際及東亞（00023）的3.95厘。

至於半年期更罕現三冠王，東亞、創興及招商永隆齊為3.8厘。

3個月期也有小改動，榜首仍以平安壹賬通的6厘稱王，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，首8.8萬元定存可享6厘年利率（當中已包括基本利率以及額外利率），期滿後即賺取利息1,280元。緊接其後是花旗的4.88厘，唯一的改動是富邦新推4厘息而重返三甲列。

●1個月短存  滙豐「交易薈」10厘稱冠 留意附帶條件

1個月以滙豐（HSBC）旗下「交易薈」的10厘居首，但須成功完成股票獎勵計劃等附帶條件。

此外，比拼4大行，3個月以中銀香港（02388）及滙豐（HSBC）皆報3.2厘而稱冠；半年期以滙豐的3.5厘摘冠，1年也是滙豐的3.8厘奪冠。

恒生自今年以來已第5度減息，單以2月份已4次調低定存息，定存息由原本冠絕4大行，如今墮後。恒生回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上設立12個月港元定期存款，特優年利率為3.1厘。

●特惠息多新春限定 中銀7天年息18厘 月底截止

另方面，好息之徒須注意，2月已進入下半場，轉眼間首季又過了一半，追息族須注意不少特惠息是新春期間限定，陸續於2月底到期，例如冠絕全城的高息王︰中銀香港7天享18厘，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利市，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元或以上，開立「特優定期存款（電子利市）」，以上限10萬元計，速賺345元利息；每名合資格客戶於上述推廣期內只可享受此優惠一次，而這超高息於2月28日截止。

同樣，渣打香港、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛擬銀行Mox Bank，提供1個月年息10厘，也於2月底屆滿。新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月定存，即享有額外9.7厘年利率；連同0.3厘基本年利率，新客戶可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元。

●中港通關港次季經濟料較大起色  存息有望止跌

展望後市，專家料第二季本港經濟開始有較大起色，業界高息吸存貸款才有較好出路，遂料臨近下月底首季的季結，存息有望止跌轉升。

中銀香港剛提高本港今年GDP預測0.5個百分點，該行回應本報查詢指，由於內地與香港通關的進程較預期理想，且內地經濟前景向好，這將有利於香港經濟復甦。但與此同時，本港的外貿於短期內仍然受壓，且聯儲局的加息進程仍有不確定性，亦會為本港經濟前景帶來一定的挑戰。綜上所述，將本港今年的 GDP增長預測從 2.8%上調至 3.3%。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，受惠於內地重新開放，香港經濟今年可望恢復增長，首季或按年增長1.4%，第二季或加快至1.8%，第三季增長或達5.8%，第四季增長可能回順至2.8%。2023年全年實質經濟增長預測為3%，2024年預測為3.4%。

今天（17日）隔夜息抽上逾1厘水平，1個月拆息3連升，報2.34厘。而港滙近期多次觸及7.85的弱方兌換保證範圍，本周金管局已兩度入市，繼2月13日承接42.23億元沽盤後，翌日再接錢148.68億元，後者的規模是去年至今最大額的接錢。

而金管局自去年11月以來、3個月後再入市；令2月16日銀行體系結餘失守800億元，僅得 770.05億元，再跌至3年低位。自去年5月起當局合共41次干預滙市，過去一年累計接錢2,512.7億元。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周的高息榜沒變。1個月以PAOB的2.5厘奪冠，3個月也是PAOB的6厘稱冠；半年期由中銀香港、怡和系及京東數科擁有的虛銀、livi bank的3.6厘摘冠；1年期也以livi bank3.8厘稱冠，跑贏工銀亞洲、騰訊（00700）及港交所（00388）牽頭的虛銀、富融（Fusion Bank）的3厘，天星的3.1厘、TOM集團（02383）有份的虛銀滙立（WeLab  Bank）3.3厘、以及眾安（ZA Bank）的3.31厘。順帶一提，富融向推薦好友開戶獲6厘加息券。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

港元同業拆息 東亞銀行（00023） 南洋商業銀行 滙立銀行 富融銀行 上海商業銀行 創興銀行（01111） 天星銀行 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888）

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