▲ 【金管局工作】阮國恒：調撥監管資源對高槓桿投資機構的風險承擔 進行全面檢查

金管局交代今年工作重點，副總裁阮國恒表示，今年金管局會調撥監管資源，就銀行對非銀行的金融機構包括高槓桿投資機構的風險承擔進行檢查工作。助理總裁（銀行監理）陳景宏補充，針對非銀行的金融機構，金管局過往曾檢視個別銀行對該類機構的貸款業務例如股票融資、針對對沖基金或證券行的貸款，今年金管局目標是參照海外經驗，全面深入檢視銀行體系對非銀行的金融機構的風險承擔在哪些，會否有盲點可引伸影響到銀行體系及金融體系穩定。

陳景宏續指，具體而言，根據銀行提交予該局的風險承擔資料，金管局集中檢視哪些是與非銀行的金融機構有關，檢視當中有否地方是過往在風險評估中沒有被評估、銀行貸款的手法、客戶槓桿的情況有否比局方想像中過高而有機會引伸到風險。

檢視借貸比率是否審慎

陳景宏表示，會針對香港銀行借予對沖基金、家族辦公室基金的款項，檢視借貸比率是否審慎，過往曾向個別銀行提出意見，今次冀全面檢視行業，目前有關工作處於構思階段。他提到，過往有細價股股價大跌時，留意到有個別銀行借款予相關客戶而出現風險相對集中的情況，認為這與Archegos情況有點近似。

消費事宜方面，阮國恒提到，冀優化信用卡服務保障，舉例，若客戶很少用信用卡做網購，是否可讓客戶自訂保障性較高的安排，例如訂立較低的交易額，甚或關掉網購功能，以面對較低的風險，他相信技術上可行，但有需要先和業界商討包括卡網絡支援、商戶反應等方面。綠色及可持續銀行業方面，工作重點包括建立實體風險評估平台；制定本地綠色分類框架，鞏固香港綠色金融生態系統。

此外，陳景宏表示，金管局會聯同銀行公會、28家有使用Open API分享資料的銀行，探討在得到客戶授權下，銀行和銀行之間透過API框架共享客戶在不同銀行資料的建議可行性，以便客戶可一眼看清自己在多個銀行帳戶情況，目前這是初步構思階段。

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記者：胡學能