【三星新機實測】2億像素鏡頭＋低光拍攝　實測Galaxy S23 Ultra夜攝效果（多圖）

三星（Samsung）全新旗艦Galaxy S23系列的三款型號Galaxy S23、Galaxy S23＋以及Galaxy S23 Ultra將於2月24日公開發售。整個系列的夜攝功能都再升級，記者今次就為大家實測一下Galaxy S23 Ultra的夜間拍攝功能，看看是否如坊間所言，可以將夜晚影到像白晝。

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今次Galaxy S23 Ultra的主鏡頭部分，繼續由4個鏡頭組成，包括2億像素廣角鏡頭、1,200萬像素超廣角鏡頭、1,000萬像素10倍光學變焦遠攝鏡頭，以及1,000萬像素3倍光學變焦遠攝鏡頭。

雖然相比上一代的1億800萬像素，Galaxy S23 Ultra的廣角鏡頭規格有所提升，但預設的照片像素只有1,200萬像素。如果想要拍攝更高像素的相片，用家可以在相片比例設定例中，選擇「4：3 50MP」來拍攝5,000萬像素照片，或是選擇「4：3 200MP」來拍攝2億像素照片。而這兩個像素模式，最高變焦只有6倍，且不支援其他相片比例。另外，在使用「4：3 50MP」和「4：3 200MP」模式時，用家可以透過其自動「夜間拍攝」模式拍攝夜景照片。

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夜間模式 提升整體亮度

記者發現，如果在拍攝一些主體與手機較近的物件時，自動啟動的「夜間拍攝」模式的相片效果，與需要用家手動選定的「夜間」模式、預設為1,200萬像素的拍攝效果相近，只是前者的感光時間，即保持相機靜止不動的時間，會比後者短。但如果想拍攝夜晚景色的話，手動開啟的「夜間」模式的相片效果會較為精細和清晰，相片的整體亮度亦會較高。

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即使「夜間」模式的最高變焦倍數只有10倍，相比預設模式的同倍數相片效，「夜間」模式猶如在現場「打了燈」。

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300倍速縮時 於郊外使用較佳

此外，今次三星強調縮時功能首次支援300倍速拍攝，即將300秒的影像濃縮成1秒影片，讓用家輕鬆拍攝星軌。由於實測當日天陰多雲，記者只能改拍雲層移動，拍攝效果亦不俗。但不建議大家挑戰以手持方式拍攝，除了手會疲累外，影片很大機會變得「鬆、郁、矇」。另建議用家使用較重身的腳架，以免在空曠地方拍攝時，腳架被風吹郁，影響拍攝效果。

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值得留意的是，300倍速縮時拍攝不太適用於在香港市區拍攝，否則會出現過度曝光的情況。如想拍攝夜間車軌影片，可以改用45倍速，即使是攝影新手都可以影到好作品。

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記者：殷凱怡

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