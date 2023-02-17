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【人才難求】3成港僱主願提高預期薪酬　吸引新員工來投

商業 17:52 2023/02/17

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對於在彈性上班安排下，需要回辦公室工作的日數，有半數人傾向每星期回辦公室2或3日。（資料圖片）

離職員工增加、缺乏海外人才等因素，都令港企持續面對人才短缺問題。為吸引及留住人才，招聘諮詢公司Morgan McKinley發布的《2023年香港薪酬指南》指出，有31%香港僱主為了在競爭激烈的招聘市場中突圍，願意提供高於預期的薪酬，來吸引新員工來投。

 料員工將跳槽至更高薪工作

該指南提到，有54%僱主去年為留住員工，而提高其薪酬水平；而有69%僱主認為，今年將會對某些特定職位再度加薪。雖然有6成僱主計畫在未來半年招聘新的長約或臨時員工，但同樣有6成僱主表示，他們將會有員工跳槽至其他能提供更高薪酬待遇的公司。

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至於僱員方面，有6成專業人士打算在今年上半年轉工，當中的主要原因包括：追求更高薪酬、更佳的職業發展機會、做更有意義和影響力的工作，以及更良好的企業文化和領導力。

半數人傾向    每周回辦公室2或3日

對於最吸引員工的福利，排名前5位是醫療保險、彈性上班安排、在家工作、牙科和視力保險，以及資歷認證與培訓津貼。對於在彈性上班安排下，需要回辦公室工作的日數，有半數人傾向每星期回辦公室2或3日，另有26%人認為每星期回去1或2日是最理想方案。

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此外，有63%受訪企業表示，經驗豐富的基層員工（低於中層管理職位）是需求最大、但最難填補的職位空缺。Morgan McKinley常務董事Robert Sheffield認為，在人才供應和薪酬預期恢覆到正常水平之前，招聘市場仍會持續大量的競爭，因此轉工使收入大幅提高的潛力依然存在。

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責任編輯：陳卓賢

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