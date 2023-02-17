  • 19°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】ChatGPT爭議持續　台灣開關旅行數據卡大比拼

科技 19:00 2023/02/17

分享：

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【ChatGPT爆紅】憂慮AI伴隨極大危險　Elon Musk促加速規範

由OpenAI開發的ChatGPT近日成為科技界熱話，不論是其強大的能力或道德倫理問題，都受到大眾熱議。而作為OpenAI初期投資者之一的科技狂人馬斯克（Elon Musk），卻對人工智能（AI）技術相當憂慮，指ChatGPT凸顯AI的強大，甚至警告大眾應對此恐懼。

>>>【AI搵答案】不法分子曾利用ChatGPT　製作釣魚郵件內容

>>>【AI性騷擾人類】歐盟規管將更嚴格？　意大利禁聊天機械人Replika收集資料

>>>【ChatGPT爭議】ChatGPT或存偏見及不良行為　OpenAI：正努力減少

>>>【ChatGPT熱潮】新加坡引入ChatGPT提升工作效率　料多達9萬名公務員受惠

>>>【AI之爭】Google要求員工日花2至4小時　測試AI聊天機械人Bard

>>>【AI生成】輸入關鍵字即可！　哥本哈根大學研「MarioGPT」助創造超級瑪利歐關卡

2/【台灣自由行】台灣開關準備上網卡　比拼各台灣旅行數據卡按日收費

台灣將於2月20日起，開放港澳人士自由行，港人此後將不用以旅行團方式入境，也可前往台灣自由行旅遊。港澳居民可於2023年2月20日上午9時起，於網上辦理簽證。為方便各位打算到台灣自由行旅遊的讀者，本網亦整理了上網數據卡的選擇清單。

3/【機迷熱話】PS VR2下周上市　Sony搶先拆解裝置結構

Sony新產品PlayStation VR2（PS VR2）將於下周三（22日）正式上市，在各位機迷等到「頸都長」的時候，Sony PS VR2團隊就公布了PS VR2與其專屬PS VR2 Sense控制器的官方技術拆解影片，與玩家探究設備的內部結構。

4/【科企裁員潮】全球科企裁員情況持續惡化　2023年至今裁員逾10萬人

全球科企自去年底掀起裁員潮，情況持續至今仍未見有完結跡象。根據專門追蹤科技行業裁員情況的網站layoff.fyi最新數據，2023年全球科技業宣布的裁員計劃總人數截至14日已超過10萬人，數目對比上月中旬增加了3倍。

責任編輯：曾曉汶

全新HomePod第2代已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試！想了解更多，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】第2代HomePod開箱　對比上一代有咩唔同？
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【蘋果動向】蘋果公布用家安裝iOS 16數據情況　72% iPhone正使用新系統
今日
【蘋果動向】蘋果公布用家安裝iOS 16數據情況　72% iPhone正使用新系統
【Twitter變革】Twitter成首個社交平台　允許投放大麻廣告
2023/02/16
【Twitter變革】Twitter成首個社交平台　允許投放大麻廣告
【Twitter洗版】Elon Musk自肥？　無關注追蹤用戶也遭洗版
2023/02/14
【Twitter洗版】Elon Musk自肥？　無關注追蹤用戶也遭洗版
【AI防惡搞】日本迴轉壽司店新對策　用AI監控迴轉帶
2023/02/13
【AI防惡搞】日本迴轉壽司店新對策　用AI監控迴轉帶

你可能感興趣

【蘋果動向】蘋果公布用家安裝iOS 16數據情況　72% iPhone正使用新系統
今日 13:05
【蘋果動向】蘋果公布用家安裝iOS 16數據情況　72% iPhone正使用新系統
【Twitter變革】Twitter成首個社交平台　允許投放大麻廣告
16:15 2023/02/16
【Twitter變革】Twitter成首個社交平台　允許投放大麻廣告
【Twitter洗版】Elon Musk自肥？　無關注追蹤用戶也遭洗版
15:40 2023/02/14
【Twitter洗版】Elon Musk自肥？　無關注追蹤用戶也遭洗版
職位招聘 電玩手遊 科技產品 簽證 產品 自由行 旅行團 馬斯克 PlayStation 人工智能

下一篇文章

【新Emoji】蘋果發布iOS 16.4予開發者測試　全新Emoji登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Mac機都用到】微軟官方授權Parallels　允許Windows 11在蘋果M1、M2 Mac上運行
【Mac機都用到】微軟官方授權Parallels　允許Windows 11在蘋果M1、M2 Mac上運行
【ChatGPT爆紅】憂慮AI伴隨極大危險　Elon Musk促加速規範
【ChatGPT爆紅】憂慮AI伴隨極大危險　Elon Musk促加速規範
【強強聯手】Adobe Acrobat PDF功能　整合至Microsoft Edge
【強強聯手】Adobe Acrobat PDF功能　整合至Microsoft Edge
【蘋果動向】蘋果公布用家安裝iOS 16數據情況　72% iPhone正使用新系統
【蘋果動向】蘋果公布用家安裝iOS 16數據情況　72% iPhone正使用新系統
【ChatGPT爭議】ChatGPT或存偏見及不良行為　OpenAI：正努力減少
【ChatGPT爭議】ChatGPT或存偏見及不良行為　OpenAI：正努力減少
【AI之爭】Google要求員工日花2至4小時　測試AI聊天機械人Bard
【AI之爭】Google要求員工日花2至4小時　測試AI聊天機械人Bard
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款