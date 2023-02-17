【科技一周回顧】ChatGPT爭議持續　台灣開關旅行數據卡大比拼

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【ChatGPT爆紅】憂慮AI伴隨極大危險 Elon Musk促加速規範

由OpenAI開發的ChatGPT近日成為科技界熱話，不論是其強大的能力或道德倫理問題，都受到大眾熱議。而作為OpenAI初期投資者之一的科技狂人馬斯克（Elon Musk），卻對人工智能（AI）技術相當憂慮，指ChatGPT凸顯AI的強大，甚至警告大眾應對此恐懼。

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2/【台灣自由行】台灣開關準備上網卡 比拼各台灣旅行數據卡按日收費

台灣將於2月20日起，開放港澳人士自由行，港人此後將不用以旅行團方式入境，也可前往台灣自由行旅遊。港澳居民可於2023年2月20日上午9時起，於網上辦理簽證。為方便各位打算到台灣自由行旅遊的讀者，本網亦整理了上網數據卡的選擇清單。

3/【機迷熱話】PS VR2下周上市 Sony搶先拆解裝置結構

Sony新產品PlayStation VR2（PS VR2）將於下周三（22日）正式上市，在各位機迷等到「頸都長」的時候，Sony PS VR2團隊就公布了PS VR2與其專屬PS VR2 Sense控制器的官方技術拆解影片，與玩家探究設備的內部結構。

4/【科企裁員潮】全球科企裁員情況持續惡化 2023年至今裁員逾10萬人

全球科企自去年底掀起裁員潮，情況持續至今仍未見有完結跡象。根據專門追蹤科技行業裁員情況的網站layoff.fyi最新數據，2023年全球科技業宣布的裁員計劃總人數截至14日已超過10萬人，數目對比上月中旬增加了3倍。

責任編輯：曾曉汶

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