日本放寬專才計劃要求 吸引更多海外人才

日本政府積極搶海外人才，宣布放寬專才簽證計劃的要求，新設簡化的特別高度人才制度。當局更計劃為世界百強大學畢業生提供優惠待遇，方便他們在日本求職。

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日本現時的專才簽證計劃「高度專門職」屬計分制，當局按照申請者的學歷、工作經驗、年收入等範疇評分，高於特定分數就可獲「高度專門職1號」資格獲5年期簽證，3年後就可轉為無居留期限的「高度專門職2號」資格。

共同社報道，日本政府周五（17日）召開閣僚會議商討接納外國人才的措施。當局指現行制度的申請條件複雜，決定新設「特別高度人才制度」。

新制度放款學術研究及專業技術領域專才，符合年收入2,000萬日圓（約116萬港元）以上並擁有碩士學位等條件的專才，就可獲批「高度專門職1號」簽證，經一年就可轉為「高度專門職2號」。

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另外，日本出入國在留管理廳指定的世界大學排名榜前百強大學畢業生，可獲得最長兩年的特定逗留資格，方便他們在日本求職。

「高度專門職」計劃2012年開始至去年6月，共有超過3.4萬人獲得「高度專門職1號」資格，到了去年6月仍有超過1.6萬人留在日本。

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責任編輯：鄭錦玲