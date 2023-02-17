  • 21°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本放寬專才計劃要求 吸引更多海外人才

環球社會熱點 17:42 2023/02/17

分享：

分享：

日本政府積極搶海外人才，宣布放寬專才簽證計劃的要求，新設簡化的特別高度人才制度。當局更計劃為世界百強大學畢業生提供優惠待遇，方便他們在日本求職。

葡萄牙廢除黃金簽證計劃 解決炒貴樓價住屋危機 【下一頁】

日本現時的專才簽證計劃「高度專門職」屬計分制，當局按照申請者的學歷、工作經驗、年收入等範疇評分，高於特定分數就可獲「高度專門職1號」資格獲5年期簽證，3年後就可轉為無居留期限的「高度專門職2號」資格。

共同社報道，日本政府周五（17日）召開閣僚會議商討接納外國人才的措施。當局指現行制度的申請條件複雜，決定新設「特別高度人才制度」。

新制度放款學術研究及專業技術領域專才，符合年收入2,000萬日圓（約116萬港元）以上並擁有碩士學位等條件的專才，就可獲批「高度專門職1號」簽證，經一年就可轉為「高度專門職2號」。

愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請 【下一頁】

另外，日本出入國在留管理廳指定的世界大學排名榜前百強大學畢業生，可獲得最長兩年的特定逗留資格，方便他們在日本求職。

「高度專門職」計劃2012年開始至去年6月，共有超過3.4萬人獲得「高度專門職1號」資格，到了去年6月仍有超過1.6萬人留在日本。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

普京前妻急賣西班牙破2000萬豪宅 憂歐盟出手制裁
2023/02/16
普京前妻急賣西班牙破2000萬豪宅 憂歐盟出手制裁
愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請
2023/02/15
愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請
紐約市出巴士飛送難民赴邊境 抵加拿大難民急增
2023/02/14
紐約市出巴士飛送難民赴邊境 抵加拿大難民急增
英國會發報告 指滙豐限制移英港人提取強積金
2023/02/08
英國會發報告 指滙豐限制移英港人提取強積金
【移民加拿大】擴大港人救生艇計劃 畢業10年都合資格
2023/02/07
【移民加拿大】擴大港人救生艇計劃 畢業10年都合資格

你可能感興趣

普京前妻急賣西班牙破2000萬豪宅 憂歐盟出手制裁
17:07 2023/02/16
普京前妻急賣西班牙破2000萬豪宅 憂歐盟出手制裁
愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請
14:06 2023/02/15
愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請
紐約市出巴士飛送難民赴邊境 抵加拿大難民急增
14:19 2023/02/14
紐約市出巴士飛送難民赴邊境 抵加拿大難民急增
移民 經濟 簽證 日本

下一篇文章

葡萄牙廢除黃金簽證計劃 解決炒貴樓價住屋危機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【土耳其地震】土敍兩國4.1萬人遇難 9人被困逾一周獲救（持續更新）
【土耳其地震】土敍兩國4.1萬人遇難 9人被困逾一周獲救（持續更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間00:00）
美軍用300萬飛彈擊落飛行物 疑為百元業餘俱樂部氣球
美軍用300萬飛彈擊落飛行物 疑為百元業餘俱樂部氣球
Bruce Willis證實患認知障礙 家人：明確診斷是種解脫
Bruce Willis證實患認知障礙 家人：明確診斷是種解脫
英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款
英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款
普京前妻急賣西班牙破2000萬豪宅 憂歐盟出手制裁
普京前妻急賣西班牙破2000萬豪宅 憂歐盟出手制裁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款