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【帶你睇盤】受惠未來鐵路交通優勢　一房半新盤叫價620萬

股樓投資 17:56 2023/02/17

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大埔白石角將建東鐵站，意味日後可享鐵路交通優勢，所以區內半新盤吸引不少投資者、用家留意。今次利嘉閣推介的屋苑為嘉熙，由嘉華國際負責發展。

放盤單位為嘉熙8座高層B室，向東北，實用面積352平方呎，一房間隔，現在叫價620萬元。由於單位近年才入伙，所以從代理相片可見，單位內籠新淨，可即買即住。

    點擊圖片放大
    +6
    +5
放盤單位 嘉熙8座高層B室（物業編號：BL72660272）
實用面積 352平方呎
間隔 一房
叫價 620萬元（最後更新日期：2月17日）
賣點

樓齡簇新，裝修新淨。

戶型方正，廳房寬敞實用。

全屋光猛通爽。

會所設施設全，配備專業健身設備。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3EeeHcT

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

嘉熙 白石角 利嘉閣 嘉華 二手市場 私人屋苑

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