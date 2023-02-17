【帶你睇盤】受惠未來鐵路交通優勢　一房半新盤叫價620萬

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大埔白石角將建東鐵站，意味日後可享鐵路交通優勢，所以區內半新盤吸引不少投資者、用家留意。今次利嘉閣推介的屋苑為嘉熙，由嘉華國際負責發展。
放盤單位為嘉熙8座高層B室，向東北，實用面積352平方呎，一房間隔，現在叫價620萬元。由於單位近年才入伙，所以從代理相片可見，單位內籠新淨，可即買即住。
|放盤單位
|嘉熙8座高層B室（物業編號：BL72660272）
|實用面積
|352平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|620萬元（最後更新日期：2月17日）
|賣點
|
樓齡簇新，裝修新淨。
戶型方正，廳房寬敞實用。
全屋光猛通爽。
會所設施設全，配備專業健身設備。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
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撰文 : 黃卓賢