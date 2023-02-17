【帶你睇盤】受惠未來鐵路交通優勢　一房半新盤叫價620萬

大埔白石角將建東鐵站，意味日後可享鐵路交通優勢，所以區內半新盤吸引不少投資者、用家留意。今次利嘉閣推介的屋苑為嘉熙，由嘉華國際負責發展。

放盤單位為嘉熙8座高層B室，向東北，實用面積352平方呎，一房間隔，現在叫價620萬元。由於單位近年才入伙，所以從代理相片可見，單位內籠新淨，可即買即住。

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放盤單位 嘉熙8座高層B室（物業編號：BL72660272） 實用面積 352平方呎 間隔 一房 叫價 620萬元（最後更新日期：2月17日） 賣點 樓齡簇新，裝修新淨。 戶型方正，廳房寬敞實用。 全屋光猛通爽。 會所設施設全，配備專業健身設備。

同場加映 【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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