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【中國開關】香港航空3.15起推香港往返北京大興國際機場直航服務　每星期4班往返

Hot Talk 17:19 2023/02/17

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【中國開關】香港航空3.15起推香港往返北京大興國際機場直航服務　每星期4班往返

香港航空Hong Kong Airlines宣佈，由2023年3月15日起，將推出北京大興國際機場直航服務，每星期四班往返，為香港首家開通此航線、並在北京兩個國際機場同時營運的香港本地航空公司。

航線 航空號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次
香港-北京大興國際 HX308 09：35 12：55 星期一、三、六、日
北京大興國際-香港 HX309 13：55 17：35 星期一、三、六、日

香港航空認為，隨中國及全球各地撤銷旅遊限制，公司預期陸續恢復更多航班，以滿足對國際中轉交通及本地旅游日益增加的需求。北京大興國際機場是北京第二大國際機場，現設有4條跑道，是連接北京、天津和河北地區的重要樞紐。

金鵬俱樂部Fortune Wings Club （FWC） 會員於即日起至2023年3月31日（包括首尾兩天），以積分兌換往返香港和北京大興的經濟艙獎勵機票，並在2023年3月15日至4月30日完成旅程 （包括首尾兩天），可獲回贈該獎勵機票的50%標準兌換積分。

相關文章：【台灣旅遊】台灣開放港澳自由行　台北航班搜尋量升27倍、商品瀏覽量升440%　港人在台熱門預訂活動是甚麼？

相關文章：【日本機票】國泰航空宣布再取消2月3日至3月30日多班往返日本航班　3.31恢復往返名古屋航班

編輯：陳韻妍

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