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【劉‧住保鮮期@iM網欄】 面向無敵維港靚景 親民價之廚師發辦

名人薈萃 10:00 2023/02/18

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踏入兔年，可真吐氣揚眉餐飲業重新出發？可能大家都會發覺，近期要訂位飲茶或晚飯都沒早前那麼容易，銅鑼灣和尖沙咀的餐廳都人頭湧湧，而且還不斷有新餐廳或新店舖開張。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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筆者發覺有一甚為亮眼的新店即將開業，它正是首次落戶尖沙咀的日本高級居酒屋權八。餐廳面向無敵維港靚景，加上新設計的招牌廚師發辦壽司，配上貼地親民價錢（午餐每位580元起），實行為識飲識食的饗客，打造無敵海景，親民靚價配優質美食的用餐體驗。

    點擊圖片放大

權八的尖沙咀旗艦店有The Kabuki 壽司廚師發辦(Omakase)餐區，魚料每日從日本新鮮直送。Omakase餐單包括前菜、刺身、煮物、壽司、 玉子燒、湯品及甜品。現今冬末春至之時，最適合品嚐赤身燒大拖羅壽司，鯖魚棒壽司、鮟鱇魚肝奈良漬壽司、剝皮魚佐魚肝壽司等料理。另外，有備受日本女士追捧的養顏美膚之寶「鱈魚白子」亦正當造，大家可隨心點選天婦羅白子、酸汁白子、炭燒白子等不同風味美食，餐廳安排都甚為貼心。究竟這以上各種壽司有什麼特色呢？

先說說養顏美膚之寶，主廚特別為愛美又愛美食的人士，設計不同配搭以突顯白子細膩豐腴的口感。當中酸汁白子的特色汁醬，便是由昆布、木魚、醬油及果醋調製而成，能有效為白子提鮮，真是食物美味之餘又滋補。

赤身燒大拖羅壽司 - 廚師把赤身與輕燒過的大拖羅梅花間竹地疊放，交錯呈現吞拿魚兩大部分的不同口感。輕輕以蔥花點綴，裝飾之餘亦用以平衡豐腴魚脂。

鯖魚棒壽司 - 採用關西箱押壽司之技術製作，將鯖魚輕輕醃過後包覆醋飯，再以赤醋調味的頂級日本米與紫蘇及干瓢相伴，增添入口的層次。最後廚師以輕烤過的紫菜夾起，呈現給客人享用。

鮟鱇魚肝奈良漬壽司 - 二月份的鮟鱇魚乃最肥美，配合不時不食，這款壽司自然應運而生。為了平衡魚油濃膩味道，廚師選配奈良漬，利用酒粕醃漬西瓜的甜味，藉此帶出消除膩滯的作用，更可提升食用層次。

剝皮魚佐魚肝壽司 - 剝皮魚是什麼？它屬於單棘魨科魚類，皮厚且硬，觸感如砂紙，廚師會先剝去魚皮再作料理，所以俗稱為剝皮魚。當季剝皮魚肉質細緻清鮮，其魚肝油分豐腴、入口即溶。把剝皮魚配魚肝醬是常見組合，也是絕配。

讀者們如果想去權八品嚐美食，可考慮享用他們的新張優惠，即惠顧指定菜式，每兩位食客可從8款精選美食如炸鮮蟹肉餅、酥炸蝦丸、牡丹蝦刺身、松葉蟹肉牛油果卷、鰻魚玉子大卷、炭燒宮崎A5和牛青椒、精選串燒拼盤至嚴選A5和牛西冷，當中選取一款以半價享用，最高優惠超過港幣$240 ，真是相當吸引。

同場加映：【溫股知新】調整未完成  復常股最醒

溫股知新
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作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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