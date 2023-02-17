Tesla周三宣佈裁員 捲入投訴風波 指 「報復工會活動 」

據《路透社》報導，Tesla特斯拉（TSLA）周三（15日）宣佈裁掉水牛城自動駕駛汽車標籤團隊4%的員工，是作為每六個月進行一次的績效審查週期的一部分。

紐約州北部工人聯合會在周三早些時候向美國國家勞工關係委員會（NLRB）提交的一份文件中，指責這家世界上最有價值的汽車製造商通過解僱一些員工 「報復工會活動 」來進行反擊。

個別學生進食「活力午餐」飯盒後感不適 大家樂：非常重視事件 暫停2月20及21日飯盒供應兩天【下一頁】

工會在聲明中說，該公司解雇了30多名員工，並補充說，這些工人還收到了一封電子郵件，其中有一項更新的政策，禁止他們在沒有所有參與者的許可下記錄工作場所的會議。

【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工 辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500 【下一頁】

美國國家勞工關係委員會收到投訴，指控Tesla為報復並阻撓工會活動，非法解僱數十名員工。而Tesla表示，2月3日才通知員工被裁，大約10日後才得知工會組織活動，強調裁員是早於任何工會活動。而截至本周初，過去6個月該部門的員工人數從437人增加54%至675人。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷











