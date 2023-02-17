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【澳門旅遊】噴射飛航推 買一送一票價優惠

理財智慧 17:05 2023/02/17

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香港人很長一段時間沒有去澳門，為推廣香港旅客遊澳行程安排，噴射飛航與旅行社合作，銷售澳門特別行政區政府旅遊局「賞你遊澳門」推廣活動船票。除現有平台，包括上環信德中心噴射飛航售票處及官方網站外，由2023年2月13日起，香港居民可透過指定旅行社購買推廣活動船票，可以享有買一送一優惠。

參與優惠活動的乘客必須使用香港身份證, 整個活動期間每人只可享用一次優惠，每次交易限最多4套, 交易內所有乘客均需未曾登記此項惠優, 否則整個交易會失敗。

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責任編輯：陳玉蓮

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