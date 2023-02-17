【澳門旅遊】噴射飛航推 買一送一票價優惠

香港人很長一段時間沒有去澳門，為推廣香港旅客遊澳行程安排，噴射飛航與旅行社合作，銷售澳門特別行政區政府旅遊局「賞你遊澳門」推廣活動船票。除現有平台，包括上環信德中心噴射飛航售票處及官方網站外，由2023年2月13日起，香港居民可透過指定旅行社購買推廣活動船票，可以享有買一送一優惠。

參與優惠活動的乘客必須使用香港身份證, 整個活動期間每人只可享用一次優惠，每次交易限最多4套, 交易內所有乘客均需未曾登記此項惠優, 否則整個交易會失敗。

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【青姐話】回吐？嘔吐？

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮