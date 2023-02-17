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【新Emoji】蘋果發布iOS 16.4予開發者測試　全新Emoji登場

科技 18:30 2023/02/17

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是次iOS 16.4將會帶來多項升級。

蘋果（Apple）於今（17日）凌晨，發布iOS 16.4的開發人員測試版，相信各位果迷最關心的，莫過於iOS 16.4的新功能以及21個全新Emoji。蘋果透露，新Emoji將於今年春季稍後時間在蘋果裝置上提供。

【蘋果動向】蘋果公布用家安裝iOS 16數據情況　72% iPhone正使用新系統

【iPhone更新】蘋果iOS 16.3.1修復3大Bug　Google Photos更新後或導致死機

蘋果提到，是次iOS 16.4將會帶來多項升級，如在2022年9月獲得批准的Unicode 15 Emoji，將出現在 iOS 16.4，新Emoji包括：搖頭、粉紅色愛心、藍色愛心、灰色愛心、驢子、麋鹿、黑鳥、鵝、翅膀、水母、風信子、豌豆莢、生薑、風扇、梳子、長笛、擊鼓和一系列左右手選項。

另外，是次iOS 16.4的開發人員測試版，也會提供不同的功能，例如：為儲存到Home Screen 上的web app加入推送通知功能，以及支援第三方瀏覽器應用程在iPhone和iPad上加 web app到Home Screen 上。

【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同

責任編輯：曾曉汶

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