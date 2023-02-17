【周大調富格曲@iM網欄】意大利樂器展 Mondomusica

隨著世界各國放寬檢疫及出入境限制，疫情漸進入尾聲。為重啟經濟，各地政府及商家都積極尋求商機，力爭於疫後的「新常態」下尋找機遇，如朋友所說：「要追返三年嘅數。」

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為了促進同業的互動交流、向外推廣新興業務及產品，各行各業都有定期舉辦展覽會。音樂界亦沒有例外，專門推廣樂器及相關業務的展覽會有不少。於德國求學期間，曾多次到訪法蘭克福的 Musikmesse Frankfurt，是當時全球數一數二的樂器展，眼界大開。此外，美國的 NAMM Show (National Association of Music Merchants) 及上海的 Music China 等亦相當有規模。其中，於意大利「提琴之都」Cremona 舉辦的 Mondomusica 亦相當有特色。

Cremona Mondomusica 由當地商會 CremonaFiere 主辦，旨在推廣及展示優質樂器。除了為弦樂器而設的 Cremona Mondomusica 之外，同時有四個不同的展館，包括 Piano Experience (鋼琴)、Acoustic Guitar Village (結他)、Cremona Winds (管樂) 及 Accordion Show (手風琴) 的專屬場館，未至於包羅萬有，但確是目不暇給。展會每年都吸引過萬名參觀者，業界人士之外、亦有不少專業音樂家及學生等專程到訪。參展商達200多間，相關的音樂會、工作坊、大師班及講座亦有130場，是 Cremona 每年一度的盛事。

到訪過 Cremona 好幾次，意大利北部小鎮，人口只有七萬多，不算是熱門旅遊景點，但到處都有提琴的蹤影。小鎮平時遊客不多，附近多為小旅館，展會期間，房間供應都較為緊張。交通方面，來往米蘭機場及 Cremona 的鐵路接駁只是一般，可以的話，還是租車自駕或的士比較方便。

Cremona 貴為「提琴之都」，參展的製琴師都有相當名氣及實力。每次到達場館，都會先跟多位相識多年的製琴師問好。當然，話題都離不開提琴。提琴的設計及製造至今已有三百多年歷史，要創新、甚至尋求突破並不容易。一些製琴師用上醫療級電腦掃描去研究古董名琴，又抽取琴漆樣本作化學分析，嘗試解構古董提琴的秘密。據說，時至今日，個別製琴師仍然將自己琴漆的配方視為「秘方」，不輕易外傳。可能是製琴師都有不同的「秘方」，每把琴的聲音都不大一樣。若要仔細研究展會裏過百部提琴的話，一、兩天還是不足夠的。

晚上，與一眾製琴師晚餐聚會，暢談一番。兩杯下肚，氣氛漸漸熱鬧起來。

一名製琴師苦笑着：「知道嗎？我家中有四名子女，所以我每天都要埋頭苦幹。」

另一名男子説：「我喜歡小孩，越多越好。」

琴師：「為甚麼？」

男子：「我是經營幼兒教育的。」

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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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