【搜游食誌@iM網欄】服務及食材令人失望 中伏居酒屋店

週邊的親友在這段日子，都是忙著外遊，日本當然是熱門首選。前一陣子，大家爭相排隊搶先品嚐「壽司郎」首家海外居酒屋店-「杉玉」，上週六剛路過，見到無人龍，就趁空檔感受一下何解大家如此捧場。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

▲ 杉玉的食物品質尚待改善，推廣手法值得讚賞，邀請兩位日本壁畫大師手繪畫中帶出其食物故事。

這2、3年疫情期間日式食肆，可以說是兩極化，針對普羅年輕輩消費的成功案例，當然要數「壽司郞」；1年間已經火速在各港、九、新界商場開新店，主因是商場租賃部亦緊隨市況，邀請人氣熱賣的食肆進駐，預期收丁、財兩旺的效應。另一端則是叫價動輒港幣$3000或以上的過江龍名店Omakase廚師發辦「鮨店」，但水準真的極為參差，亦有不少饗客中伏。當中令人欣賞的、有性價比及評價甚高的，相信是中環四季酒店內的 鮨．齋藤（Sushi Saito）；由環境、服務、食材質素和廚師的功架手藝，一直有食客長期包位「追食」，至今仍是一位難求。當然這是拜東京店掌舵人齋藤師傅自2009年以來，連續多年獲得3星米芝蓮榮譽攸關，慕名而來也好，因疫情未能到訪其東京鮨店也好，首家東京以外的鮨．齋藤店，就正是座落四季酒店。

▲ 聲稱每天限售12份的御·定食，2:30pm仍有供應，因而炸魚涼了，魚生、壽司變得暗淡無光乎？

筆者至今仍未到訪，好友則大力推薦，午餐的價格較相宜，約HK$1500/人，質量維持高水平，實實在在體會刀功、選材學問、烹飪美學的精妙。「杉玉」新張誌慶時幾近洗板，大量讚好，惜當日用餐後，失望至極，定價跟同區街坊店本地師傅「鮨賀」差不多，但服務、食材就相差頗遠！入店時，服務員已兩次重覆用餐時間只限60分鐘，但連基本的上餐服務都欠奉，炸魚的溫度更是涼的，幾切的魚生，光澤、氣味已叫我感到腥味難耐，新鮮度、衛生及品質都低。我頗倒霉，髪絲與其中兩貫壽司竟絲絲相扣，這樣的水平也盛惠HK$180元的御席午餐。

▲ 竺扶的义燒煎旦飯受普羅消費者歡迎，是他們用「消費」印證其道地的燒味，最愛那半肥瘦的燶邊义燒。

實在不明白如此品質，怎可能持續經營，品牌方的商譽更是大打折扣；若大家細想HK$180的人均消費，流水式服務，灣仔區實在有好多性價比極高的選擇，剛才提及的「鮨賀」，近灣仔富貴街市的「竺扶」燒味店，一碗义燒飯也是HK$50元，肉味香濃，鬆化焾甜，燶邊义燒就是本地燒味的道地特色，將脂肪燃燒，熔入肥瘦比例勻稱的梅頭肉，配上麥芽糖的焦甜，真的帶給你黯然銷魂的回味！消費者如斯盲目追捧日式料理，亦只是一時之風，「杉玉」若以此質素，難以樂觀；付款的食客才是真正的老闆，絕不會為難自己的口福之慾！

▲ 和三味的鐵板燒是頗受商務客歡迎，師傅手藝熟練，對海鮮、牛肉的生熟度掌握得宜，頗得食客讚賞。

大家可能都淡忘了「和三味」，他是香港已經有一定歴史的日式料理店，情人節當天剛好在崇光百貨有業務會議，順道就與商務客戶到訪午饍，難得當中有「識途」食客，他光瞄就能道出每位座上客餐點定食中，食材的精妙之處，拜服！既有嗜美食共同愛好，談話更見投契，生意能成更好，也多交朋友。是日我選了鰻魚天婦羅定食，鰻魚做法如千層酥般，非常精緻，鰻魚與脆漿層層相間，完全不油膩，鰻魚軟滑香甜，一口咬下，那份又酥又軟的食味，真是滋味無窮！

同場加映：【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！