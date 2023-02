【玄人‧峰語@iM網欄】從不犯錯最終會鑄成大錯

跟客人算命時,對方每每聽到一些負面的預測時,總會很大反應,下一句就是「點算?點避?點化?」總之,對於犯錯冒險是很抗拒的。或者,這與我們中國人的傳統及教育有關。我們中國人,普遍在「儒家」及「法家」的規範框架下成長,人生遵守及服從很多戒條、規則、禮教,只要在此框架下沒有犯錯,就會被定性為「好」、「叻」、「成功」。我不是反對傳統的規範,問題是這種習慣卻限制了人們的思考,做事也太過避險先行。

事實上,做好一件事,同做一件對的事 (do the thing right ; do the right thing),完全是兩碼子的事來的,前者只是為過關而已,後者卻可以是惠澤自己及他人。從另一觀點出發,人生不犯錯,只是在既有的遊戲規則下沒有出錯,但如果遊戲規則錯了,我們仍遵守這個規則去行下去,其實是代表了我們已經在犯錯了。所以不犯錯也要知自己在什麼位置,什麼程度。



當然,對與錯,是一個相對的概念,某些人認為對的東西,套落在他人身上未必是對的,所以如果去爭拗客觀的對與錯,不是今次要討論的核心。我所說的個人犯錯,微觀而言是指一個人做了一些事令自己受負面的影響及打擊,但這個所謂打擊,對於個人日後成長是很重要的營養。情況好比火燒森林是本身是一件災難,但火燒後會為土地提供養份,令森林日後長的更茂盛。又例如一個失婚人,分開的經歷無疑是痛苦,但很多時候有此經歷,最後明白自己所想所要,再可以繼續前行,有的更可以修成正果。以我跟人相命的經驗,人要歷劫通常是行衰大運或衰流年,但如果之後有好運行,你的經歷一定是很多用的。我絕對相信「是福不是禍,是禍避不過」,然而,「刻意避得過,下次更難過!」



一個從不犯錯的人,有幾個可能性:一、是非常小心謹慎,規行矩步,通常這類人平凡一生,無風無浪,但人生多是缺乏創造力。二、非常好運,事事逢凶化吉,所以人生也少犯過錯。問題是,「花無百日紅,人無千日旺」,一旦運氣一過走入衰運,卻可以是兩碼子事。因此,通從不犯錯的人,都沒有危機感或沒有人生「逆境抗體」,更嚴重的是長時間「習非為是」。所以一個標榜自己「好砌得」、「從不犯錯」、「高智慧」……等等的人,一旦行錯一步,通常是會鑄成一個恨錯難返的大錯,而這幾年前,我們已嘗盡這方面的劫難及苦頭。



故此,我不主張完全避凶,而是在可控的風險下,不妨去跌碰一下,去打磨一下自己。近年興起的身心靈學說,主要是標榜人生在世,是有本身要完成的使命,今世完成不了,下世還要學習,直至完成為止。我對此學說沒有太大研究,但我也相信人生在世,必有其數要應。

