【玄人‧峰語@iM網欄】從不犯錯最終會鑄成大錯

跟客人算命時，對方每每聽到一些負面的預測時，總會很大反應，下一句就是「點算？點避？點化？」總之，對於犯錯冒險是很抗拒的。或者，這與我們中國人的傳統及教育有關。我們中國人，普遍在「儒家」及「法家」的規範框架下成長，人生遵守及服從很多戒條、規則、禮教，只要在此框架下沒有犯錯，就會被定性為「好」、「叻」、「成功」。我不是反對傳統的規範，問題是這種習慣卻限制了人們的思考，做事也太過避險先行。

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事實上，做好一件事，同做一件對的事 (do the thing right ; do the right thing)，完全是兩碼子的事來的，前者只是為過關而已，後者卻可以是惠澤自己及他人。從另一觀點出發，人生不犯錯，只是在既有的遊戲規則下沒有出錯，但如果遊戲規則錯了，我們仍遵守這個規則去行下去，其實是代表了我們已經在犯錯了。所以不犯錯也要知自己在什麼位置，什麼程度。



當然，對與錯，是一個相對的概念，某些人認為對的東西，套落在他人身上未必是對的，所以如果去爭拗客觀的對與錯，不是今次要討論的核心。我所說的個人犯錯，微觀而言是指一個人做了一些事令自己受負面的影響及打擊，但這個所謂打擊，對於個人日後成長是很重要的營養。情況好比火燒森林是本身是一件災難，但火燒後會為土地提供養份，令森林日後長的更茂盛。又例如一個失婚人，分開的經歷無疑是痛苦，但很多時候有此經歷，最後明白自己所想所要，再可以繼續前行，有的更可以修成正果。以我跟人相命的經驗，人要歷劫通常是行衰大運或衰流年，但如果之後有好運行，你的經歷一定是很多用的。我絕對相信「是福不是禍，是禍避不過」，然而，「刻意避得過，下次更難過！」



一個從不犯錯的人，有幾個可能性：一、是非常小心謹慎，規行矩步，通常這類人平凡一生，無風無浪，但人生多是缺乏創造力。二、非常好運，事事逢凶化吉，所以人生也少犯過錯。問題是，「花無百日紅，人無千日旺」，一旦運氣一過走入衰運，卻可以是兩碼子事。因此，通從不犯錯的人，都沒有危機感或沒有人生「逆境抗體」，更嚴重的是長時間「習非為是」。所以一個標榜自己「好砌得」、「從不犯錯」、「高智慧」……等等的人，一旦行錯一步，通常是會鑄成一個恨錯難返的大錯，而這幾年前，我們已嘗盡這方面的劫難及苦頭。



故此，我不主張完全避凶，而是在可控的風險下，不妨去跌碰一下，去打磨一下自己。近年興起的身心靈學說，主要是標榜人生在世，是有本身要完成的使命，今世完成不了，下世還要學習，直至完成為止。我對此學說沒有太大研究，但我也相信人生在世，必有其數要應。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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