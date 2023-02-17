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挪威檢獲北韓盜竊加密貨幣 價值約4560萬

環球社會熱點 17:12 2023/02/17

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聯合國有報告指，北韓去年一共盜取價值6.3億美元（約49億港元）的加密貨幣資產。挪威檢獲一批去年被北韓黑客盜竊的加密貨幣，價值達6,000萬挪威克朗（約4,560萬港元）。挪威當局指，北韓或將款項用於資助政權及核武計劃。

聯合國指 北韓去年盜竊價值49億加密幣創新高 【下一頁】

挪威國家經濟犯罪部門Okokrim形容，查獲這批價值6,000萬挪威克朗的加密貨幣，為挪威史上查獲最大批資金之一。

北韓黑客於去年3月，從區塊鏈遊戲Axie Infinity相關項目中盜竊了約6.3億美元，為有記錄以來同類最大劫案。美國其後指是一個名為Lazarus、與北韓政府有關聯的黑客組織所為。北韓則否認曾發動黑客攻擊。

美參議員推動收緊監管加密幣公司 打擊洗黑錢 【下一頁】

總部位於美國的區塊鏈分析公司Chainalysis數據顯示，去年是加密貨幣盜竊案有紀錄以來最嚴重的一年，黑客盜取的加密資產價值高達38億美元（約296.4億港元），以北韓黑客佔最多。

全球最大加密交易所幣安（Binance）發言人表示，當發現平台有用戶作出不良行為時，公司會干預並採取適當行動，包括凍結資金並與執法部門合作，將資金退還給合法持有人。

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責任編輯：李俊儀

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