【GOOGL】YouTube行政總裁宣布辭職　見證公司成為全球最大影片平台

YouTube行政總裁Susan Wojcicki於本周四（16日）宣布辭職，表示日後將專注個人及家庭生活，之後會由副手Neal Mohan擔任YouTube的高級副總裁（senior vice president ）和新任負責人。

根據CNN報道，今年54歲的Susan Wojcicki早於1999年加入Google，當時Google兩位創辦人仍在加州的車庫工作，並創立搜索引擎，Susan Wojcick是Google的第16名員工。

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Susan Wojcicki於2014年正式進入YouTube擔任行政總裁一職。在她任職期間見證了公司的快速擴張，並成為全球最大的影片平台。YouTube現時每月有超過25億活躍用戶，每分鐘有超過500小時的內容上傳到該平台。

雖然即將離開YouTube，但Susan Wojcicki在博客文章補充稱，之後仍會繼續與YouTube團隊合作，指導成員並與創作者會面。

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YouTube近年快速發展的同時亦面對不少挑戰。2019年Google和YouTube因被指涉嫌違反兒童隱私法，被罰款1.7億美元；2020年美國大選和新冠疫情，YouTube亦因傳播錯誤或虛假資訊而飽受批評。

近年來TikTok普及，YouTube試圖以其下短影片「Shorts」與之競爭。而YouTube去年第四季度的廣告收入為79.6億美元，低於分析師預期，同比下降 8%。

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