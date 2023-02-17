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萬豪居洋房罕見放盤　反價一球以1800萬售

股樓投資 19:06 2023/02/17

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美聯物業吳偉文表示，粉嶺萬豪居洋房屬市場罕有盤源，距離上一次洋房成交已相隔逾1年時間，新近萬豪居雙號洋房，實用面積約2,148平方呎，附花園及一個車位。據悉，萬豪居洋房罕見放盤，買家見有盤放售，即時帶票洽購，原業主見市場極速回暖，即時反價，幾經商議後買家加價100萬元，終以1,800萬元成交單位，折合實用呎價約8,380元。

原業主2002年以657萬元購入上述單位，持貨逾20年，帳面獲利1,143萬元，期內物業升值逾1.7倍。

延伸閲讀【多圖】KOKO ROSSO示位陪你睇 雪山木屋設計概念展簡約清新

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撰文 : 蔡子俊

粉嶺 美聯物業 私人屋苑

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