▲ 【希慎14】希慎：今年零售物業續租租金料有增長 春節後人流明顯回升

中港開關逾月，希慎 （00014） 主席利蘊蓮指，自內地宣布開關後，市場氣氛轉趨樂觀，但基於春節及1月仍有簽證要求的關係，本港1至2月份人流未見有大幅增長，加上內地旅客消費模式及消費意慾有改變，相信對租戶生意的幫助要到年中才會更清晰，惟肯定的是春節後人流有明顯增長。

大型品牌店舖開始有人排隊

執行董事及首席營運總監呂幹威指，去年第四季人流及銷售均不錯，銷售額呈健康態勢，大型品牌店舖也開始有人排隊。

他預期，今年本港零售物業的續租租金，將較過去兩年有增長，而利園區及希慎廣場兩大核心資產的提升工程，也有助提升租金。首席財務總監賀樹人補充，未來5年會在上述兩項核心資產提升工程投入15億至20億元資金，強調會審慎管理支出。

寫字樓方面，利蘊蓮指，開關與寫字樓承租率沒有直接關係，但看到香港四周都有很多新寫字樓供應，中環也有不少新項目將落成，估計寫字樓前景仍正面，惟不知道能否回到從前。

內地物業方面，呂幹威指，利園上海項目已於去年第四季簽訂第一份租約，預期第二至第三季承租率會上升。

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記者：陳韻妍