【保你大】去旅行變數多　一文重溫旅遊保相關事項　出發前90日內遇事故都有得保？

上次提到，隨着香港和內地陸續取消多項入境限制，港人現在幾乎可以無障礙地周圍飛了。

芳姐茶餐廳的老闆娘芳姐和伙記阿蘇也計劃出門了。芳姐準備去美加探親，而阿蘇就會內地探親。不過，連續3年都沒有出過門，芳姐和阿蘇都忘記了旅遊保險的保障範圍，更重要是有索償時需注意的事項。因此，筆者就趁機替他們惡補一下。

芳：「我想問，其實旅遊保險的受保時間為何？上了機才受保？」

答：「個別保險公司有不同條款，部分可能會於出發前3小時和回港後3小時內已受保，以及仍然受保。但要注意，受保人必須是直接前往機場，或者直接回家或返回辦公室才算數，而這段期間的所謂受保，主要是保障人身意外，例如乘車往機場時遇意外等等！但我想提另一點，就是旅遊保險可保出發前90日內的事故。」

芳：「90日內的事故？」

同場加映：【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

森：「是的，那就是，出發前90日內，如果妳自己，或妳的直系親屬或同行伙伴患上嚴重疾病，被迫取消行程而不能退回的團費、機票或訂房損失。」

芳：「啊！明白，那麼，我想問，旅遊保險最早可以幾時買？一訂好機票就要買？還是出發前90日內？」

出發前90日內事故有得保

森：「芳姐真精明。沒錯，一般來說，出發前90日內就可以買，原因正是它會保障出發日前90日內，你或你的親人和同行伙伴，患上嚴重疾病而被迫取消行程，導致的損失。另外，也可保出發前7日內旅遊目的地發生天然災害，而被迫取消行程的損失。」

芳：「嗯，明白了！如果航空公司突然取消航班呢？」芳姐問了一個近期頗為熱門的話題。

森：「不好意思，這不是天氣或其他意想不到的意外，而是政府或航空公司的政策，旅遊保險一般是不保的，但據我所知，這種情況下，航空公司大多都會退票的，而旅行團的話，也會有改期的安排，否則也可能是退錢，希望這樣的安排可以令旅客的損失減至最低吧！」

蘇：「我有問題，如果旅行期間遇上大風雪，令到我的行程延後，但我買的是單次旅遊保，這是訂明受保日數的，這種情況下我還受保嗎？」阿蘇也問了一個近期熱門的話題。

【領展供股】 領展「世紀供股」 有大行一舉下調評級至「跑輸大市」 股價一度大跌逾16%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

森：「阿蘇，如果因為自己的需要而延長行程，需要向保險公司申請，但如果是因為一些非自願，或突發事故，例如惡劣天氣或機場封閉等等而被迫延長旅程，保險公司很多都會免費將受保期限延長，一般是7至10天。」

蘇：「這也算人性化的安排。那麼，萬一我有旅程或行李延誤，或財物損失，要甚麼文件證明嗎？」

森：「簡單來說，如果是旅程延誤，最重要是拿到有關航空公司或公共交通工具發出的時間證明；如果是取消旅程，旅程阻礙或縮短旅程，必須要保留已付費但未使用的門票或確認書，以及相關單位不會退款的證明；另外就是經醫生證明的診治報告，證明受保人或相關人等不宜繼續旅程等；至於遺失行李、財物或證件，最重要是在24小時內報警，並保留報案紙；如果是財物損毁或遺失，最好能提供有關物件的購買單據，以證明它的價值！還有的是，如果是患病或受傷，妳必須在當地先看一次醫生，否則，回港時便不能索償覆診費用，因為保險公司不知道妳的病或受傷是否在旅程中出現嘛！」

蘇：「啊，有道理！」

森：「還有一點很重要，如果真的有索償，必須保留登機證，因為這是確實有啟程的最佳證明！」

芳：「有道理！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第798期《iMoney》Focus。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機