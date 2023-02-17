【YouTube高層更替】YouTube CEO辭職　點名邊位做接班人？

▲ 仼職YouTube行政總裁九年的Susan Wojcicki宣布辭職。

仼職YouTube行政總裁九年的Susan Wojcicki昨（16日）宣布辭職，但她表示不會完全離開YouTube，此後仍會與某些YouTube團隊合作，並向Google行政總裁Sundar Pichai提供建議。

Susan Wojcicki昨日在網誌上宣布卸任消息，並點名副手Neal Mohan將會是未來領導YouTube的最佳人選。值得一提的是，Neal Mohan原本是產品總監，惟之後將會頂著資深副總裁（senior vice president）的頭銜，並非行政總裁CEO，意味著之後可能再有其他更替。

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Susan Wojcicki在YouTube母公司Google工作逾25年，為公司第16個被聘請的員工。她在網誌提到，為YouTube的成就感到驕傲，認為YouTube推出了串流和短片等功能，更和人工智能（AI）「合作」，前景值得期待。

Google創辦人Larry Page和Sergey Brin均讚揚Susan Wojcicki的工作表現，並稱她在Google歷史裏佔有特別的位置，亦為現在公司普及的產品貢獻良多。

責任編輯：歐朗欣

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