▲ 【業績│汽車股】平治第四季少賺69%、全年派息5.2歐元 平治房車銷量去年增5%

德國車廠平治集團（Mercedes-Benz Group）公布第四季業績，純利按年減少69%至39.81億歐元，息稅前盈利減少63%至54.11億歐元，全年每股派息5.2歐元。集團經調整全年銷售回報率（ROS）從13.1%上升至14.6%。

平治去年收入按年少5%至410億歐元（約3423億港元），銷售表現持續受宏觀經濟及地緣政治影響，平治房車銷量按年增5%至204萬輛，其中BEV（純電動汽車） 銷量按年增67%至14.9萬輛。

平治將斥最多40億歐元進行兩年回購，預期自3月起開始。

平治指，環球不確定性將持續，中美關係持續緊張，尤其影響半導體供應，預計2023年銷量及收入與去年相若，即較前一年增加或減少的幅度小於2%。房車業務ROS介乎12%至14%，貨車業務ROS介乎9%至11%。

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記者：宋佩恩