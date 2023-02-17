【自我增值課程】英國 City & Guilds 創業證書課程　6.5天獲取相關證書

自疫情以來，港人留在家的時間長了，因而培養出不少興趣。當中包括烘焙、烹調、咖啡製作等等。不過想學得一門專業亦需要有證書的支持，香港新東方廚藝培訓（HKNOC）推出的City & Guilds 西式糕點 / 麵包烘焙創業證書課程，課程由英國 City & Guilds 認證，獲英國及多個國家認可，最快只須6.5天便能完成基礎及進階課程，並獲取相關證書。

HKNOC將於3月開設最新一期課程，並提供優惠，最快可以6.5天完成課程並參加考試，獲取英國City & Guilds認可證書；亦能以一次性報讀City & Guilds 西式糕點及麵包烘焙創業證書共6個課程。

西式糕點課程教授多達20款甜品，包括法式馬卡龍、流心慕絲蛋糕、鏡面蛋糕、手工酥皮甜品等，涵蓋市面上大部分西式甜品；麵包烘焙課程則教授超過20多款麵包，涵蓋歐日港台的款式，包括吐司、貝果、布里歐、菠蘿包等。

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責任編輯：陳玉蓮