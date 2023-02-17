【ChatGPT熱潮】新加坡引入ChatGPT提升工作效率　料多達9萬名公務員受惠

隨着ChatGPT興起，不少人開始使用ChatGPT協助工作。新加坡政府亦緊貼著人工智能（AI）的熱潮，帶頭引入ChatGPT AI技術，期望藉此提升公務員的工作效率。

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新加坡政府開源科技部（OPG）旗下名為Pair的團隊已投入一個月時間，將ChatGPT技術引入Microsoft Word，預計受惠的公務員多達90,000人。團隊亦表示，會以新加坡智慧國及數碼政府辦公室（SNDGO）為首，將ChatGPT遂步擴展至其他機構。

OPG的高級項目經理Moses Soh認為，ChatGPT能減輕公務員在研究方面的工作量和提升效率，主要原因是可以為他們起初稿以及提供電郵樣本。他預計，團隊能在兩個月內將ChatGPT引入到一部份公務員的Microsoft Word，並推出後續版本，但正式面世日期還有待公布。

微軟（Microsoft）是雲端平台Azure的營運商，Azure平台為OpenAI的獨家雲端供應商，微軟早在2021年11月首次發表Azure OpenAI服務，並在今年1月正式上市，讓用戶體驗大型生成式AI模型。據新加坡《The Straits Times》指，是次項目與Azure OpenAI已達成協議保密新加坡政府擁有的資料，不會讓Microsoft及OpenAI隨意使用。Microsoft更會為需要多重監管的行業提供避免Azure OpenAI獲取其工作數據的選項，以保障機密資料。

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責任編輯：歐朗欣

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