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元朗YOHO Town兩房700萬沽　較去年11月低位反彈19%

股樓投資 16:03 2023/02/17

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樓市轉旺，平盤被掃清後，部分屋苑樓價已從低位反彈，其中元朗YOHO Town有兩房單位近期以700萬元易手，較去年11月低位，反彈近兩成。 

中原地產王勤學說，元朗YOHO Town 1座高層E室，實用面積433平方呎，兩房間隔，早前「零議價」下以700萬元易手，實用呎價約16,166元。翻查成交紀錄，去年11月同類單位成交價低見588萬元，即是說，現時樓價已反彈112萬元，即約19%。 

據悉，原業主於2004年10月以158.9萬元買入單位，持貨逾19年，帳面獲利541.1萬元，升值3.4倍。 

延伸閱讀【有相睇】直擊日出康城領都銀主盤　呎價不用1.1萬易手【下一頁

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資料顯示，業主於2009年7月以162.9萬元購入上址，但其後物業淪為銀主盤。談到近期市況，劉浩勤說，屋苑本月暫錄4單買賣，已逼近上月全月5宗水平，而平均實用呎價則約11,789元。

延伸閱讀【有相睇】業主心想「遲早要移民」 割愛價沽新葵芳花園 年輕夫婦情人節前上車【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

Yoho Town 元朗 中原地產 二手市場 私人屋苑

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