【AI生成】輸入關鍵字即可！　哥本哈根大學研「MarioGPT」助創造超級瑪利歐關卡

▲ 哥本哈根資訊科技大學研發了名為「MarioGPT」的系統，透過AI和編碼自動產生超級瑪利歐（Super Mario）無限的關卡。

人工智能（AI）技術近日已應用至遊戲界。哥本哈根資訊科技大學（IT University of Copenhagen，ITU）團隊近日就發表一篇論文，提及已透過AI和編碼，自動產生超級瑪利歐（Super Mario）無限的關卡，並稱為「MarioGPT」。

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團隊透露，儘管MarioGPT名稱是仿效ChatGPT，但MarioGPT並非對話形式的AI，而是採用GPT-2模型為基礎。據悉，研究人員先將《超級瑪利歐兄弟（Super Mario Bros.）》和《超級瑪利歐兄弟 2（Super Mario Bros. 2）》的遊戲關卡，變成代碼和字串，例如：問號磚塊以「Q」代表、敵人則以「E」作代碼，再提供予AI作訓練。

當系統理解了遊戲的規則與邏輯後，使用者只要輸入不同的文字指令，例如「我要許多問號磚塊、只有幾個敵人」，AI就會自動生成新關卡。研究人員還在Twitter上展示了影片，發現若以另一個AI遊玩MarioGPT生成的關卡，完成率超過九成。

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團隊目前已將MarioGPT放到GitHub平台，只要在電腦安裝Python 3.8或以上版本，用家就可透過Python的套件管理程式 pypi，或者直接用原始碼來匯入MarioGPT套件。不過值得一提的是，由於任天堂一直相當看重版權問題，因此MarioGPT僅為實驗性質，難以商業化。

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責任編輯：曾曉汶

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