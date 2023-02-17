【聯想992】聯想上季純利大跌32% 美洲中國銷售減18%及23% 股價挫逾3%

聯想集團（00992）公布2022/23財年第三季度業績，截至去年12月底止3個月，純利4.37億元（美元，下同），按年大跌32%；收入152.7億元，按年跌24.1%，毛利率則上升0.4個百分點至17.1%。

聯想股價今日（17日）收報6.78港元，跌3.1%，成交額7,730萬港元。

聯想指出，季內經營表現受到個人電腦需求疲弱的影響，主要包括利率上升在內的宏觀逆風的持續影響，收入減少24%，當中僅貨幣兌換即產生6%的負面影響。

由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務集團，其收入及經營溢利分別同比下降34%及37%。個人電腦領域的出貨量放緩，並下降至疫情前的水平，這主要是由於出貨需求下降導致渠道存貨過剩，以致加劇了挑戰。按出貨量計，集團全球市場份額為23%。

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基礎設施方案業務集團的收入同比增長48%至29億元，創歷史新高，已連續三個季度刷新紀錄。經營溢利同比增長超過 150%至4,300萬元新高。

方案服務業務收入及經營溢利分別同比增長23%及12%，至18億元及3.7億元；經營溢利率達20.2%，亦遠高於集團平均水平，帶動其長期溢利率的結構性擴張。

在美洲，集團的銷售同比下跌18%。個人電腦分部面臨通脹及經濟活動疲弱等不利因素導致收入大幅下跌，影響智能設備業務集團在該地區的收入表現。在中國及亞太區（不包括中國）的收入較去年同期下降了22至23%。由於國內管控措施改變，中國市場的表現受到經濟疲軟的影響。在歐洲-中東-非洲市場的收入同比下跌35%，這主要由於宏觀逆風、渠道存貨減少及地緣政治衝突持續所致。

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記者：李兆明