【大行報告】瑞銀：市場高估內地開放利好因素 下調頤海國際目標價至16元

瑞銀表示，認為市場高估內地重新開放對頤海國際（01579）的利好，由於消費者外出活動將令需求更為疲弱，估計集團的第三方銷售增長或會受壓，並將股份目標價由17元降至16元，維持「沽售」評級。頤海國際周五（17日）收報23.65元，跌幅3.7%。

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中期而言，該行認為頤海的重點產品類別已進入成熟期，銷售增長料仍有壓力，並將集團2022年至2024年盈利預測下調1.3%至7.4%

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撰文：鄭昊彤