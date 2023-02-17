【券商點睇】料市場份額大幅提升 愛康醫療收入增長將獲帶動

招銀國際表示，預計愛康醫療（01789）在集採下市場份額將得到大幅提升，並帶動收入增長。該行維持其「買入」評級，上調目標價至11.44元。公司公佈去年盈利預告，全年收入及歸母淨利潤同比增長超35%及100%，疫情影響下去年仍實現收入和淨利潤的強勁增長。愛康醫療周五（17日）收報 10.2元，升幅4.4%。

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該行指出，愛康醫療作為國家關節集採的最大贏家，共獲得約8.1萬套首年簽約量，在所有品牌中排名第一，去年通過集採以價換量的策略初見成效，收入實現穩定增長。此外，由於集採縮小進口品牌與國產品牌的價差，經銷商服務偏好向國產品牌傾斜，該行認為骨科關節產品的國產替代在今年有望進一步加速。

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該行認為，骨科手術需求只是受疫情影響推遲而並非取消，因此隨著疫情逐漸平穩，醫院運行恢復常態，骨科手術市場將快速復甦，也預計集採降價可持續帶動市場需求增長。此外高毛利的3D打印產品，憑藉其差異化的市場競爭和在標外市場，有望成為愛康醫療另一收入增長點。

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撰文：鄭昊彤