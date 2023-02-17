【券商點睇】料經營利潤率可接近2019財年水平 招銀國際首予呷哺呷哺「買入」

招銀國際表示，受惠於關閉虧損門店、激勵措施推動生產力提高、更強的協同效應以及更低的資本和折舊支出，該行相信呷哺呷哺（00520）及湊湊品牌在餐廳層面的2023財年經營利潤率分別可達17%和13%，接近2019財年水平。該行首予其「買入」評級，目標價11.61元。呷哺呷哺周五（17日）收市報 8.07 元，升幅1.9%。

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該行預測公司2021至2024財年銷售及經營利潤的年復合增長率分別為20%和140%。該行認為，公司涵蓋的價格帶非常全面，於2021年火鍋市場佔有率約在1.2%，旗下又擁有呷哺呷哺、湊湊和趁燒的三大品牌。截止2021財年，公司分別擁有841家呷哺和183家湊湊餐廳，銷售額及淨虧損分別為61.5億和2.9億元人民幣。

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此外，該行相信呷哺在華東、華南，與湊湊在低線城市、海外地區均存在巨大的擴張空間。另預計於2025財年，呷哺和湊湊的門店總數將分別增加至1246及444家，年復合增長率為10%和25%，已達到公司目標門店的八成以上，這其中還並未把新品牌趁燒的擴張計算在內。



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撰文：鄭昊彤