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【新股IPO】樂福思中國擬來港上市　集資23億元

股樓投資 16:42 2023/02/16

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消息指，兩性用品生產商樂福思（Lifestyles Healthcare）中國業務去年分拆出售後，有意來港上市，集資約3億美元（約23.4億港元）。
 

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

福樂思成立於2017年，當時以6億美元（約46.8億港元）從澳洲Ansell購入著名安全套及潤滑劑品牌傑士邦（Jissbon）。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
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2020年高瓴投資、博裕資本及松柏投資合資以2億美元（15.6億港元）收購40%股權，現時人福醫藥及Trustar Capital有份持股，Linden Capital為合作夥伴，惟各公司暫未有回應。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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記者：張以正

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