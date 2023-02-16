【新股IPO】樂福思中國擬來港上市　集資23億元

消息指，兩性用品生產商樂福思（Lifestyles Healthcare）中國業務去年分拆出售後，有意來港上市，集資約3億美元（約23.4億港元）。



【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

福樂思成立於2017年，當時以6億美元（約46.8億港元）從澳洲Ansell購入著名安全套及潤滑劑品牌傑士邦（Jissbon）。



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2020年高瓴投資、博裕資本及松柏投資合資以2億美元（15.6億港元）收購40%股權，現時人福醫藥及Trustar Capital有份持股，Linden Capital為合作夥伴，惟各公司暫未有回應。

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記者：張以正