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【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、中手游、海螺水泥（立即收看）

股市 12:28 2023/02/20

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：華潤啤酒 （00291） 、中手游 （00302） 、海螺水泥 （00914） ，詳情待石Sir為你分析.

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、中手游、海螺水泥

立即收看：http://video.hket.com/video/3465200

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責任編輯：霍耀堂 鄺錦蓉

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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