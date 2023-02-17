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【電動車】寧德時代據報向戰略車企客戶推出「鋰礦返利」計劃　理想、蔚來、極氪等有份

股市 15:14 2023/02/17

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【電動車】寧德時代據報向戰略車企推出「鋰礦返利」計劃　理想、蔚來、極氪等有份

據內媒從多位汽車產業鏈人士透露，寧德時代（深：300750）近期正向車企主動推行一個「鋰礦返利」計劃，以實現電池降價。

寧德時代現插半成，報420.19元人民幣。理想 （02015） 亦跌3.2%，蔚來 （09866） 跌3.7%。

消息人士透露，該計劃核心條款是未來三年，一部分動力電池的碳酸鋰價格以每噸20萬元人民幣結算，與此同時，簽署這項合作的車企，需要將約80%的電池採購量，承諾給寧德時代。不過，該計劃並非針對所有客戶，而是面向理想汽車、蔚來汽車、華為、吉利 （00175） 旗下極氪汽車等多家戰略客戶。

當下，電池級碳酸鋰每噸報價仍處44萬元高位，若能夠以每噸20萬的成本採購電池，無疑能大幅減少車企的成本壓力。

寧德時代未有回應消息。

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編輯：姚卓然

 

港股 蔚來－SW（09866） 電動車 汽車 寧德時代（深：300750）
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