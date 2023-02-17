【電動車】寧德時代據報向戰略車企客戶推出「鋰礦返利」計劃　理想、蔚來、極氪等有份

▲ 【電動車】寧德時代據報向戰略車企推出「鋰礦返利」計劃 理想、蔚來、極氪等有份

據內媒從多位汽車產業鏈人士透露， 寧德時代（深：300750）近期正向車企主動推行一個「鋰礦返利」計劃，以實現電池降價。

寧德時代現插半成，報420.19元人民幣。理想 （02015） 亦跌3.2%，蔚來 （09866） 跌3.7%。

消息人士透露，該計劃核心條款是未來三年，一部分動力電池的碳酸鋰價格以每噸20萬元人民幣結算，與此同時，簽署這項合作的車企，需要將約80%的電池採購量，承諾給寧德時代。不過， 該計劃並非針對所有客戶，而是面向理想汽車、蔚來汽車、華為、吉利 （00175） 旗下極氪汽車等多家戰略客戶。

當下，電池級碳酸鋰每噸報價仍處44萬元高位，若能夠以每噸20萬的成本採購電池，無疑能大幅減少車企的成本壓力。

寧德時代未有回應消息。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

相關文章：

【吉利175】吉利微型電動車熊貓mini正式內地上市 對撼「國民神車」五菱宏光MINIEV 售價最平3.99萬人幣（多圖）

【電動車】理想汽車發布L7、定價32萬人幣起 3月起交付 股價低開近2%

【美國加息】Global X：加息後12個月新興市場股市表現一般優於發達國家 偏好機械化、電動車及大數據主題

編輯：姚卓然