【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢

裝修住所並非易事，若是由業主自行設計，更是難上加難。一對90後情侶去年上車，購入位於鰂魚涌樓齡38年的華蘭花園單位。雖然舊樓已翻新，但二人不喜歡原有間隔單位，於是在定下日系簡約風作主題後，一手一腳自行搜尋資料設計愛巢，並花費35.6萬元，將面積約400平方呎單位，由兩房改為一房，營造成溫馨無印風家居。

是次介紹的單位業主是一對90後情侶，有見去年樓價合適，有意展開同居生活。另外，考慮到男方家住鰂魚涌，為與家人方便照應，而且就近兩人在港島區上班，於是在去年購入華蘭花園實用面積403平方呎單位，「上車」成為業主。

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雖然華蘭花園樓齡舊，不過女戶主表示，原單位可即時入住，只是他們認為地板太暗，房間太小，不喜歡原有間隔，再者因女戶主喜愛烹飪，希望可在廚房擺放不同煮食爐具，所以選擇全屋裝修。決定好裝修後，業主兩人就單位風格定下日系簡約風，由於選擇自行設計，因此在網上搜集資料，例如設計所需元素，並經裝修設計平台好師傅，委託裝修公司翻新單位。

按圖即看單位全貌：

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女戶主提到，是次裝修將兩房改為一房後，客廳有足夠位置擺放雪櫃，令廚房有更多空間放添置蒸焗爐，洗碗機等廚房用具。至於設計方面，因女戶主任職醫護，非常注重衛生，而單位本不設玄關位，因此改以木條子作屏風分隔飯廳，用來當作玄關放置鞋櫃。此外，電視機牆身亦特別採用淡黃色帶紋理牆布，為解決客飯廳牆身用料不一的問題，選擇在兩個區域中間加插一塊屏風，但又不想再用木條子，所以改為使用長虹玻璃，不會阻隔採光。

女戶主說，她最喜歡睡房與廁所牆身外的雙面組合櫃，面向廳的部分為儲物櫃，向房的則為衣櫃，即使頗考工夫，但最終結果滿意，師傅手工也很好；而男戶主最滿意自己挑選的燈，如客飯廳及坐櫃燈。業主二人曾經擔心裝修結果不似預期，不過直至工程完成後執拾好，感覺單位煥然一，他們也感到非常滿意。

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裝修費用 清拆工程：$18,000 水電工程：$61,100 泥水工程：$66,600 木工工程：$145,900 油漆工程：$38,000 其他工程：$27,000 總額：$356,600

＊圖片由裝修設計平台好師傅CoDECO提供

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