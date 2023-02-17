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【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼

Hot Talk 16:36 2023/02/17

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【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼

數字人民幣消費日益，深圳羅湖政府聯同中國銀行 （03988） 與八達通集團合作，推出「數字人民幣跨境消費嘉年華活動」，透過自助拍卡機，港人可兌換數字人民幣硬錢包，獲得最少200元（人民幣，下同）紅包補貼，「團聚」特別活動（一方為深圳居民便可）更可獲999元，並且在指定場所享受消費優惠。

立法會議員簡慧敏表示，內地數字人民幣發展位於世界前列，提倡做好兩地對接，簡化認證，便利香港居民使用數字人民幣，建議增加數字人民幣的應用場景，作為跨境應用的創新試點，建議下一步要數字人民幣錢包與香港「轉數快」對接，未來更可在跨境貿易、跨境投融資等落地應用。

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【CBDC】中銀香港：數字人民幣是香港作為離岸人民幣業務中心的必要基礎設施

【數字人民幣】人行：數字人民幣「可控匿名」讓支付體驗更安全　強調尊重隱私及個人信息保護

編輯：宋佩恩

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