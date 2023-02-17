【跑 澳南2023】澳南海岸第一屆「跑 澳南」慈善比賽

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九龍海逸君綽酒店 3 月推出 「環球珍味」海鮮饗宴自助晚餐及「味力綻放」香芒下午茶套餐
2023年，社會期待著生活恢復正常，終於可以自由呼吸，享受戶外活動。隨著標誌性的將軍澳跨灣大橋的開通，澳南海岸推出第一屆【跑 澳南2023】。這項活動提倡積極的生活方式。活動日期由2023年3月4日至3月12日，為期九天。
活動期間，參賽者可以通過跑步、單車及寵物行三種不同的方式參與全長7公里的跑步和單車跑道或3.5公里的寵物跑道，起點為Monterey Place草坪、Capri Place、將軍澳跨灣大橋、Savannah Place，最後回到Monterey Place草坪的終點。參賽者可隨時在活動期間通過活動網站 https://osouthcoastalrun.com/ 報名並下載應用程式Trailme開始比賽。
這項慈善活動有50%的報名費將捐給香港盲人體育總會及香港導盲犬協會，十分有意義。另外，每個組別的男、女冠軍將獲得現金港元$10,000和豐富獎品！獎品總值高達港元HK$130,000。
有關報名和活動詳情，請參閱活動網站：https://osouthcoastalrun.com/
(特約)