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【大行報告】東亞獲富瑞滙豐上調目標價、股價反彈6%　富瑞：新目標價仍有10厘股息

股市 14:51 2023/02/17

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【大行報告】東亞獲富瑞滙豐上調目標價、股價反彈　富瑞：新目標價仍有10厘股息

東亞銀行 （00023） 周四公布全年業績，盈利按年跌17%，資產質素受累內房風險而轉差。不過，多家券商指出東亞銀行表現已勝預期，富瑞、滙豐環球研究都調高東亞銀行目標價。富瑞指出，東亞銀行淨息差表現勝期，對1月淨息差的指引令人鼓舞，即使該行撥備處於高位，但信貸成本正常化能見度改善，看好本港銀行業去年下半年整體撥備前經營利潤表現。

東亞銀行今日股價發力，最多升7.5%，高見10.84元。至下午2時50分，東亞銀行現報10.72元，升6.3%，成交4300萬元，續為逾半年高位。

東亞去年業績詳細報道，可見【下一頁】

富瑞：東亞1月淨息差指引有驚喜  上調目標價後股息回報仍有10厘

富瑞指出，東亞去年下半年淨息差達1.88厘，較上半年增加0.46厘，香港業務更增加0.6厘，超出市場預期。雖然今年1月港元銀行同業拆息（HIBOR）回落，但東亞管理層指出淨息差只從去年12月高位輕微回調，指引今年淨利息收入可增20億港元，相當於香港業務淨息差達1.73厘，較去年下半年再高0.06厘。

內地商業房地產續拖低港銀資產質素，富瑞預計，隨內地政府放寬房企借貸，內房佔東亞總借貸的比例由2021年底16%降至10%，即約700億港元，預計東亞今年撥備可由137基點回落到70至75基點。

東亞、渣打為首批公布全年業績的香港主要銀行，富瑞初步料，港銀去年撥備前經營利潤（PPOP）可予市場驚喜，因應最新淨息差指引，富瑞上調東亞目標價1元至12元，仍然只相當於2023年預測市帳率0.3倍，股息回報可望有10厘至12厘，潛在回報相對於風險來說具吸引力，但認為中銀香港 （02388） 在股本回報率（ROE）更優勝。

滙豐環球研究：減值料見頂惟憂減少投資

滙豐環球研究亦指，東亞銀行去年表現勝預期，雖然不良貸款比率提升至2.39%，超出市場預期，普通股權一級資本比率亦較預期低，但同樣留意到東亞內房相關貸款減至700億元，預計相關減值費用於去年下半年見頂。

該行預計，東亞今年股息可望上調，同時調高今明兩年盈利預測約3%至6%，但減少投資將影響未來增長潛力，目標價由10元升至10.4元，維持「持有」投資評級。

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編輯：麥德銘

港股 大行報告 東亞銀行（00023）
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