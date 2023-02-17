英國工會下月罷工升級 急症室及ICU病房護士加入

英國工會下月料再發起大規模罷工，預告急症室、癌症病房及深切治療部（ICU）護士將首次加入罷工，行動持續48小時。工會尋求最高19.7%的加薪幅度，指控政府拒絕談判。

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英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）與政府糾紛持續，宣布新一輪罷工將擴大至全國超過120間國民保健服務（NHS）信託機構，遠多於之前的73間。

護士過去幾輪罷工均在日更發生，每次罷工僅會維持12小時。不過新一輪罷工將由當地3月1日早上6點開始，持續48小時。

RCN指連同首次加入罷工的急症室、癌症病房及ICU，約有數萬名護士參與罷工，料為NHS史上最大規模罷工。

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工會宣布增加成員因罷工失去薪金後的津貼，由原來的每日50英鎊上調至80英鎊，罷工行動第四日起加至120英鎊。

RCN秘書長卡倫（Pat Cullen）要求更多護士加入罷工，批評首相辛偉誠（Rishi Sunak）拒絕談判，正推動更多人參與罷工。卡倫指政府必須聽取NHS管理層意見，不能讓罷工繼續下去。

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責任編輯：鄭錦玲