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葡萄牙廢除黃金簽證計劃 解決炒貴樓價住屋危機

環球社會熱點 15:39 2023/02/17

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繼愛爾蘭停止簽發黃金簽證後，葡萄牙周四（16日）亦宣布結束黃金簽證計劃。葡萄牙關注住屋團體表示，鼓勵外國富人投資移民的政策炒貴樓價，令當地人難以負擔租金或買樓。葡萄牙當局為解決住屋危機，宣布廢除黃金簽證等一系列措施，但未公布具體生效時間。

愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請 【下一頁】

葡萄牙去年租金及樓價都大幅上漲，以首都里斯本（Lisbon）為例，2022年租金漲幅達37%。但當地去年逾半工人每月收入不足1,000歐元（約8,349港元），在通脹率達8.3%的情況下，住屋危機加劇。

當地住房團體指，低工資、房地產市場熾熱、政府鼓勵外國富人投資的政策，以及多年來依賴旅遊業的經濟，都造成當地人難以租樓或買樓的困境。葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）表示，危機正影響所有家庭，而非僅限於最脆弱的家庭。

葡萄牙當局是次亦宣布其他措施應對住屋危機，包括禁止為Airbnbs等其他短期渡假屋發放新許可證，人口稀少的農村地區除外。

英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款 【下一頁】

科斯塔指，當局將引入機制規管加租，用旅遊物業向當地人出租物業的業主將獲減稅。政府亦會直接租下空置房屋，為期5年，將物業投放至租務市場。

葡萄牙2012年推出黃金簽證計劃，實施後吸引了68億歐元（約567.7億港元）投資，當中大部分流入房地產領域。

住房團體批評，若政府持續推行其他政策吸引富人移民，如去年10月推出的「數碼牧民」（Digital Nomad）簽證等，新宣布的措施將毫無意義。

保守派政黨社會民主黨（The Social Democrats）則指，措施是對財產擁有人及企業的打擊。而左翼政黨左翼集團（Left Bloc party）議員則指業主已投機獲利，不滿政府仍為這群業主提供稅收減免優惠。

責任編輯：李俊儀

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