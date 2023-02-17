▲ 【新股IPO】臻和科技遞表上市 去年虧損擴大5%

內地腫瘤分子診斷及檢測公司臻和科技周五（17日）再度遞表，中金及美銀為聯席保薦人。臻和去年收入按年增10.5%至4.34億元（人民幣，下同）；淨虧損按年擴大至5.3%至4.29億元，主要來自銷售及營銷、研發及行政開支。

臻和科技業務領域包括提供治療選擇，預後及檢測，早期篩查等服務。集團自主研發技術包括DNA突變測序技術，RNA提取及測序技術，DNA甲基化測序技術，MRD技術及mIHC及數字病理學技術。

臻和科技預期個性化治療選擇試劑Genecast IVD–KNBP黑色素瘤適應症將第三季完成臨床試驗。集資額將開發和商業化Genecast IVD–KNBP，擴大銷售渠道，提高其他產品供應，技術投資，加強商業化能力及一般營運用途。

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記者：宋佩恩