【收息攻略】ZA Bank 推美元定存快閃優惠　最高享 4.45% 年利率

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港元定存是近年不少人關注的，不過美元定存亦是不錯的選擇。ZA Bank 宣布推出美元定期存款快閃優惠，現有 ZA Bank 用戶以新資金開立指定美元定期存款，最高可享 4.45% 年利率優惠。現有用戶已在 ZA Bank App 內獲發 3 張美元新資金定存加息券，他們只需於 2023年2月 19 日或之前存入指定新資金，並於有效期前使用加息券開立指定美元定期存款，即可享高達 4.45% 年利率優惠。
|存款期
|最低存入新資金
|最高存入新資金
|新資金定存加息券有效期
|基本定存年利率
|新資金定存加息劵之額外年利率
|最終年利率
|1個月
|
USD 2,000
|
USD 400,000
|
2023年2月13日
至
2023年2月19日
|0.1%
|3.9%
|4%
|3 個月
|0.15%
|4.2%
|4.35%
|6 個月
|0.2%
|4.25%
|4.45%
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3. 提取金錢需要雙方或單方簽名?
兩個人開名戶口需要考慮到提錢時，只需要單方簽名仗可以提取或是必須要雙方? 這裡建議一定要雙方簽名，這樣可以避免其中一方提取，另一方不知情而影響彼此的關係。雙方簽名的限制下，亦可以減低提錢的可能性，對雙方也較有保障。
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責任編輯：陳玉蓮