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【收息攻略】ZA Bank 推美元定存快閃優惠　最高享 4.45% 年利率

理財智慧 15:00 2023/02/17

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港元定存是近年不少人關注的，不過美元定存亦是不錯的選擇。ZA Bank 宣布推出美元定期存款快閃優惠，現有 ZA Bank 用戶以新資金開立指定美元定期存款，最高可享 4.45% 年利率優惠。現有用戶已在 ZA Bank App 內獲發 3 張美元新資金定存加息券，他們只需於 2023年2月 19 日或之前存入指定新資金，並於有效期前使用加息券開立指定美元定期存款，即可享高達 4.45% 年利率優惠。

存款期 最低存入新資金 最高存入新資金 新資金定存加息券有效期 基本定存年利率 新資金定存加息劵之額外年利率 最終年利率
1個月

 

USD 2,000

 

USD 400,000

2023年2月13日

2023年2月19日

 0.1% 3.9% 4%
3 個月 0.15% 4.2% 4.35%
6 個月 0.2% 4.25% 4.45%

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

3. 提取金錢需要雙方或單方簽名?

兩個人開名戶口需要考慮到提錢時，只需要單方簽名仗可以提取或是必須要雙方? 這裡建議一定要雙方簽名，這樣可以避免其中一方提取，另一方不知情而影響彼此的關係。雙方簽名的限制下，亦可以減低提錢的可能性，對雙方也較有保障。

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
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責任編輯：陳玉蓮

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