【收息攻略】ZA Bank 推美元定存快閃優惠　最高享 4.45% 年利率

港元定存是近年不少人關注的，不過美元定存亦是不錯的選擇。ZA Bank 宣布推出美元定期存款快閃優惠，現有 ZA Bank 用戶以新資金開立指定美元定期存款，最高可享 4.45% 年利率優惠。現有用戶已在 ZA Bank App 內獲發 3 張美元新資金定存加息券，他們只需於 2023年2月 19 日或之前存入指定新資金，並於有效期前使用加息券開立指定美元定期存款，即可享高達 4.45% 年利率優惠。

存款期 最低存入新資金 最高存入新資金 新資金定存加息券有效期 基本定存年利率 新資金定存加息劵之額外年利率 最終年利率 1個月 USD 2,000 USD 400,000 2023年2月13日 至 2023年2月19日 0.1% 3.9% 4% 3 個月 0.15% 4.2% 4.35% 6 個月 0.2% 4.25% 4.45%

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

3. 提取金錢需要雙方或單方簽名?

兩個人開名戶口需要考慮到提錢時，只需要單方簽名仗可以提取或是必須要雙方? 這裡建議一定要雙方簽名，這樣可以避免其中一方提取，另一方不知情而影響彼此的關係。雙方簽名的限制下，亦可以減低提錢的可能性，對雙方也較有保障。

【青姐話】回吐？嘔吐？

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮