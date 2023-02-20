【居屋裝修】40萬裝修和明苑居屋 締造517呎寵物共融安樂窩

對於不少人而言，能夠將安樂窩裝修得美觀實用，住得舒適，又能與寵物共處一室是一件樂事。今期《精明裝修》介紹的個案，業主以公屋換居屋方式，購得位於坑口的和明苑517平方呎單位，全屋裝修以實用為主，設兩廳兩房，單位由業主自行設計再與師傅直接溝通，業主在裝修過程全程跟足，全屋裝修包括清拆舊裝修、全爆、含水電、木工、水泥工、鋪磚、傢俬等，除電器外，共40萬元。

業主透露裝修目的為自用，希望可以住得舒服，裝修得更符合個人要求，又可以與兩隻寵物共處一室。業主連太太只有兩個人，但由於業主愛好模型擺設，太太亦有小手作的擺設品，需要有較大的儲物空間，故此在裝修上儲物的需求較多，不論在睡房、客廳、廚房等都設有入牆櫃，方便業主作儲物之用。

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業主養有一貓與一龜

另外，業主養有一隻貓及烏龜，客廳一角讓烏龜獨佔，而另一個客廳及睡房位置設有貓咪「睡床」，業主希望屋內有足夠的空間讓愛貓可以四處走動，同時為了確保貓咪的安全，全屋窗的位置均設有窗網。業主亦相當細心，在主人房位置的大門設有貓咪專用的「小門口」，讓貓咪隨時可以在小門口「穿過」。

客廳放置展示櫃

業主在兩個客廳位疊都放置模型擺設，在門口位置有一個直身的玻璃展示櫃，用作放置女業主的手作擺設用品，進入屋後亦看到多個大型玻璃展示櫃，放置男業主的模型。客廳位置亦有非常充足的儲物空間，而電視櫃上亦有一個玻璃展示櫃，亦放置業主及女主人的擺設品。在全屋裝修中，業主最滿意電視梳化位置，因為兩口子可以坐著看電視的同時，亦能夠看到玻璃展示櫃上的模型，電視與梳化的相距亦是理想的觀看電腦距離，亦可以與小貓咪共處一室。

值得留意的是，由於業主將公屋換居屋的方式，連公屋還原及搬費用共花費8,000元，全屋的電器、梳化及床褥共90,000元，計及裝修的40萬元，保守估計共花費約50萬元。業主將517平方呎單位，由兩廳兩房，再變身成為兩廳三房，盡用客廳的空間，不管將來家中會否有成員加入亦有足夠的空間，為未來作好規劃。

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責任編輯：陳玉蓮