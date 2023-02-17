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【國產ChatGPT】百度沈抖：「文心一言」將通過百度智能雲對外提供服務　股價照挫4%

股市 14:30 2023/02/17

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【國產ChatGPT】百度沈抖：「文心一言」將通過百度智能雲對外提供服務

百度集團 （09888） 執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖表示，「文心一言」的能力將通過百度智能雲率先在內容和信息相關的行業和場景落地。

百度集團跌3.9%，報142.3元。

他指，「文心一言」是基於百度智能雲技術打造出來的大模型，它將根本性地改變雲市場的遊戲規則，雲服務將從數字時代躍遷到智能時代。以前企業選擇雲廠商更多是看算力、存儲等基礎雲服務，以後企業對雲的需求會更加聚焦智能服務，會更多看框架好不好、模型好不好，以及模型-框架-芯片-應用這四層架構之間的協同是否高效。

目前已經有包括互聯網、媒體、金融、保險、汽車、企業軟件等行業的近300家頭部企業宣布加入百度「文心一言」生態。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

ET財智Talk
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編輯：姚卓然

港股 雲端 人工智能 百度集團—SW（09888） 智能服務 軟件
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