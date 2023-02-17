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【職場趣聞】00後同事畀阿媽逼住要辭職 因為人工唔過2萬？

理財智慧 17:20 2023/02/17

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不少人會因為工資而選擇轉工，卻很少人會因為父母的意見而轉工。近日在網上討論區，有位網民分享公司有位00後同事，新年過後遞信辭職，他離職的原因是因為母親在拜年時與親戚朋友交談期間，得知他的人工太低。該名親戚表示，大學生畢業出來社會工作最起碼2萬元，該00後同事的收入約一萬多元，其後更將他的人工與其表哥比較，表示對方沒有大學學歷都有萬元，母親聽後感到不悅，因為迫他辭職。

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辭職或是轉工的決定都是很多因素，有人因為人工、工作環境、前景、同事、福利等。轉工時只要自己清楚知道便可以，而父母的角度就是全力支持子女而非干涉其決定。畢竟每一個人的選擇都不一樣。

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責任編輯：陳玉蓮

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